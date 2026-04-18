Δυναμική παρουσία από 5.000 και πλέον οπαδούς της ΑΕΚ στην προπόνηση της ομάδας στην Allwyn Arena ενόψει του αυριανού ματς με τον ΠΑΟΚ.

Όπως και πριν το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής των play offs με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έτσι και τώρα πριν το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό «παρών» στην προπόνηση της ομάδας στην Allwyn Arena.

Η Original 21 είχε απευθύνει από χθες κάλεσμα στους οπαδούς της ΑΕΚ για το απόγευμα του Σαββάτου προκειμένου να αποθεώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και να τους εμψυχώσουν πριν από ακόμα ένα μεγάλο ματς για τη μάχη του τίτλου.

Οι 5.000 και πλέον οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν έναν κιτρινόμαυρο... πανικό δείχνοντας ότι κόσμος και ομάδα είναι «ένα» στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά το βράδυ της Πέμπτης όταν παρά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ενωσίτες πρόσφεραν ένα ζεστό χειροκρότημα στο φινάλε και φώναξαν το «να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές».

Στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας οι οπαδοί της ΑΕΚ παρέμειναν για περίπου ένα τέταρτο με 20 λεπτά πριν αποχωρήσουν προκειμένου ο Νίκολιτς και οι παίκτες να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους.