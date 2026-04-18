Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα ξεκάθαρα μηνύματα που έστειλαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προς την ομάδα και όχι μόνο.

Το έδωσε το στίγμα του στις δηλώσεις του την Παρασκευή ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί ματς με χαρακτήρα τελικού με τον Παναθηναϊκό - για τον Ολυμπιακό - αυτό (το ντέρμπι) της Κυριακής. Σεβαστή - όπως πάντα - η άποψη του κόουτς αλλά ακόμα και εάν αποφύγουμε να του δώσουμε τέτοια... ετικέτα είναι ένα φοβερά κομβικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και ικανό να κρίνει πολλά ενόψει της συνέχειας. Με μία ενδεχόμενη νίκη τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν για τα καλά σε ένα διάστημα όπου οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το πολύ καλό αποτέλεσμα και την πολύ καλή απόδοση σαν ένας προσκυνητής που βρίσκεται στην έρημο και αναζητά την όαση για να πιεί νερό και να ξεκουραστεί.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την δική του ποδοσφαιρική όαση. Αυτό το κάτι. Αυτό το σκορ που θα του αλλάξει την πορεία αλλά και την ψυχολογία.

Και από την στιγμή που και ο κόουτς και οι παίκτες δηλώνουν ότι ξέρουν το τι δεν έχει πάει καλά και πώς θα προκύψουν οι κατάλληλες λύσεις / απαντήσεις καθώς και η αλλαγή αγωνιστικού προσώπου όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ της Κυριακής (στην Λεωφόρο) απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός καλείται να ξαναβγάλει στο χορτάρι την κλασική του και πολύ πειστική αγωνιστική ταυτότητα. Αυτήν που είδαμε πχ στο Champions League.

Ο κόσμος ήταν ξανά εκεί και έστειλε το sms που πρέπει

Έχει ήδη καταγραφεί ρεπορταζιακά η παρουσία αντιπροσωπείας φιλάθλων στον Ρέντη, όπου ήθελαν να τα πουν κυρίως με το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών και πάνω απ' όλα με τους ποδοσφαιριστές. Οι φίλοι των Πειραιωτών μίλησαν από καρδιάς. Ο κόσμος του Ολυμπιακού μίλησε με τον τρόπο του, ανέφερε αυτά που ζητά και περιμένει από τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδό τους.

Έχει δε σημασία το timing (ότι έγινε πριν τον Παναθηναϊκό). Όπως ότι είναι πρακτικά η πρώτη φορά που συναντάμε κάτι τέτοιο στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον σύλλογο.

Για έναν Οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός που πάντα διεκδικεί όλους τους εγχώριους τίτλους δεν γίνεται να... παγώσουν τα πάντα μόλις στην 2η αγωνιστική των play Offs. Κατ' εμέ η νίκη με τον Παναθηναϊκό είναι μονόδρομος και προφανώς και η ιδανική εκδοχή θα είναι να συνδυαστεί και με μία καλή / πειστικότατη εμφάνιση.