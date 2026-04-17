Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League κόντρα στον Αστέρα AKTOR (18/4, 16:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη 3η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα υποδεχτεί τον Αστέρα ΑΚΤΟR στη Νεάπολη.

Ο τεχνικός της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο, έχει να διαχειριστεί ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει σε κανένα από τα αριστερά μπακ του! Όπως ήταν γνωστό ο Γιασέρ Λαρουσί είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο τελευταίο ματς με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, ενώ ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα παραμένει εκτός μετά την αρθροσκόπηση που έκανε στο δεξί του γόνατο.

Το αξιοσημείωτο είναι πως παρά τις δυο δεδομένες απουσίες στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Αργεντινός «έκοψε» τον Διαμαντή Χουχουμή. Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας δεν αξιοποίησε σε καμία περίπτωση την ευκαιρία του στο ματς με τον Πανσερραϊκό στη Νίκαια, στο οποίο η Κηφισιά δέχτηκε δυο γκολ από την πλευρά του, με τον Σέμπα να τον αντικαθιστά στην ανάπαυλα με τον εξτρέμ Ταβάρες κι έκτοτε φαίνεται πως δεν είναι στα πλάνα του.

Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής έμεινε και ο Τιμίπερε Έμπο. Ο Νιγηριανός μέσος τραυματίστηκε από ένα χτύπημα στο ματς με τον Ατρόμητο και κρίθηκε ανέτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Αρκάδες.

Τέλος, στην αποστολή επέστρεψε ο Ξενόπουλος, ο οποίος ήταν εκτός στα προηγούμενα δυο ματς λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Πατήρας, Ταβάρες, Μίγιτς.