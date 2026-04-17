Η αποστολή του Βόλου για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Δύο σημαντικές επιστροφές έχει ο Βόλος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη. Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Κώστας Μπράτσος στην αυριανή (19.00) αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα έχει στη διάθεσή του τον Ουρτάδο, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του, αλλά και τον Μύγα, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Εκτός αποστολής αντίθετα βρίσκονται οι τραυματίες Σόρια και Τασιούρας, οπότε στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Μύγας.

Οι 20 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή του Βόλου είναι οι: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.

