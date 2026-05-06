Χαμζά Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχαν στην προπόνηση του Άρη ενώ αύριο (7/5) θα κριθεί η συμμετοχή του Λορέν Μορόν στον αγώνα (10/5) με τον ΟΦΗ.

Ο Ισπανός επιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή (6/5) επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις και αύριο (7/5) θα δοκιμάζει το μπει στο αντίστοιχο ομαδικό όπου και θα κριθεί αν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Δεδομένης της απουσίας του τιμωρημένου Τίνο Καντεβέρε, στην παρούσα στιγμή ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μόλις μία επιλογή, αυτή του Κριστιάν Κουαμέ καθώς είναι φανερό ότι ο Μιγκέλ Αλφαρέλα δεν υπολογίζεται από τον Έλληνα τεχνικό.

Αντιθέτως, οι επιλογές είναι αυξημένες στην άμυνα αλλά και στη μεσαία γραμμή καθώς ο Χαμζά Μεντίλ έθεσε υποψηφιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας όπως και ο Μάρτιν Χόνγκλα για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αντιθέτως, ο Σωκράτης Διούδης ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης έπειτα από το κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο και φυσικά δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της χρονιάς.