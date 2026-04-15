Στις δύο ανοιχτές υποθέσεις πώλησης προστέθηκε κι αυτή του Λούις Πάλμα καθώς ο Άρης έχει κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης στην περίπτωση του επιθετικού από την Ονδούρα.

Κλέιτον Ντιαντί και Μόντσου Ροντρίγκεθ είναι οι δύο ανοιχτές υποθέσεις (πιθανών) πωλήσεων αν και διαφέρουν τα χρονοδιαγράμματα. Στην περίπτωση του πρώτου, η Αλ Ντιρίγια θα αποφασίσει για την αγορά των δικαιωμάτων του με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου στη Σαουδική Αραβία και θα προχωρήσει στην επένδυση εφόσον εξασφαλίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Στην πραγματικότητα όμως, συζητήσεις για την αγοροπωλησία έγιναν πριν από τα Χριστούγεννα κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα ολοκληρωνόταν εκείνο το διάστημα, τελικώς αποφασίστηκε να γίνει το καλοκαίρι με την ολοκλήρωση της σεζόν. Θεωρείται ότι το deal είναι θέμα χρόνου κι εφόσον «κλείσει», το συνολικό όφελος του Άρη θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ.

Πηγαίνοντας στην υπόθεση του Μόντσου Ροντρίγκεθ, το χρονοδιάγραμμα διαφέρει καθώς ο δανεισμός του Ισπανού μέσου στη μεξικανική Χουάρεθ εκπνέει τον προσεχή Δεκέμβρη. Και στην περίπτωση του Μόντσου υπάρχει ρήτρα αγοράς αλλά και η αίσθηση ότι η Χουάρεθ θα προχωρήσει στην ενεργοποίησή του εφόσον ο ποδοσφαιριστής διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Άρης θα πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που επένδυσε στον Μόντσου υπολογίζοντας το ποσό του δανεισμού αλλά και της ρήτρας. Εκτιμάται ότι πρόκειται για περίπου 3.000.000 ευρώ.

Σε αυτές τις υποθέσεις έρχεται να προστεθεί κι αυτή του Λούις Πάλμα. Σύμφωνα με τη «Sun», η Σεβίλλη ετοιμάζει πρόταση αγοράς των δικαιωμάτων του επιθετικού από την Ονδούρα και θα το πράξει υπό την προϋπόθεση παραμονής της στη LaLiga. Σύμφωνα με το Trasfermarkt, το κέρδος του Άρη από τη πώληση του παίκτη στη Σέλτικ έφτασε τα 4.75 εκατ. ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20% εφόσον ο Λούις Πάλμα παραχωρηθεί μ’ ένα ποσό αντίστοιχο της αγοράς από τον σύλλογο της Γλασκώβης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η υπόθεση Πάλμα δεν αφήνει αδιάφορο τον Άρη καθότι υπάρχει η ευκαιρία επιπλέον κέρδους.

Κατά το Transfermarkt, το συνολικό όφελος του Άρη – από πωλήσεις ποδοσφαιριστών – στην τελευταία επταετία αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ (σ. σ. Πάλμα, Καμαρά, Μανού Γκαρθία, Μαντσίνι, Σουλεϊμάνοφ, Φετφατζίδης, Ματέο Γκαρσία κ.α.) και φυσικά θα αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση που παραχωρηθούν και οι Ντιαντί. Μόντσου. Από τους δανεισμούς των δύο ποδοσφαιριστών οι «κίτρινοι» εξασφάλισαν ένα ποσό περί των 2.000.000 ευρώ και σε περίπτωση πωλήσεων, θα προστεθεί ένα αντίστοιχο άνω των 6.000.000 ευρώ.