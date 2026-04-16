ΟΦΗ: «Ο αγώνας με τον Λεβαδειακό έχει διπλή σημασία, γι' αυτό δεν πρέπει να λείψει κανένας από το Παγκρήτιο»

Το μήνυμα του ΟΦΗ στους φιλάθλους του για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου (18/4) με τον Λεβαδειακό, το οποίο είναι και το τελευταίο πριν τον τελικό του Κυπέλλου.

Ο ΟΦΗ πριν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ έχει μπροστά του σημαντικό παιχνίδι για τα Play Off 5-8, καθώς θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό, o οποίος βρίσκεται στην κορυφή του group, όντας στο +5.

Οι Κρητικοί με ανάρτηση στα Social Media έκαναν κάλεσμα στους Ομιλίτες, λόγω της διττής σημασίας του αγώνα, καθώς εκτός από τον στόχο της 5ης θέσης οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη ενόψει του μεγάλου ματς του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Ο αγώνας με τον Λεβαδειακό δεν είναι όπως τους άλλους! Έχει διπλή σημασία, γι' αυτό δεν πρέπει να λείψει κανένας από το Παγκρήτιο στάδιο.

Το Σάββατο (18/4, 18:00), στο τελευταίο παιχνίδι πριν την μεγάλη "μάχη" του ΟΦΗ στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κάνουμε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της 5ης θέσης στο πρωτάθλημα και παράλληλα δίνουμε ώθηση στους ποδοσφαιριστές μας για την ιστορική αναμέτρηση της 25ης Απριλίου στον Βόλο!

Το Σάββατο, οι εξέδρες στο Παγκρήτιο πρέπει να είναι γεμάτες, για να εμψυχώσουμε, να χειροκροτήσουμε και να επιβραβεύσουμε τους ποδοσφαιριστές μας!

Η φωνή σας, δύναμή τους!

Η παρουσία σας, η ώθηση που χρειάζονται!

Ντυθείτε στα ασπρόμαυρα, σηκώστε κασκόλ και σημαίες και με τη φωνή σας κάντε το γήπεδο να... τρέμει!

Όλοι μαζί, μια ομάδα — μια φωνή — μια ψυχή!

Ραντεβού στο Παγκρήτιο στάδιο!

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο www.oficretefc.com στην ενότητα "ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ" και τηλεφωνικά στο στο 211 1981535.

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Την ημέρα του αγώνα με τον Λεβαδειακό (18/4) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη ανατολική πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 12) από τις 11:00 ως τις 17:30 και από τις 16:00 ως τις 17:30 στο Help desk που θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σταδίου (έξω από τις Θύρες 1 & 20)»