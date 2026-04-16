Στα 100 χρόνια του συλλόγου, η ενότητα επανέρχεται στο προσκήνιο, με ΑΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κινούνται ξανά σε κοινή γραμμή και πορεία.

Η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο μια στιγμή απολογισμού τίτλων και επιτυχιών, αλλά και μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα στοιχεία που κράτησαν τον σύλλογο όρθιο στις δύσκολες περιόδους. Και ένα από αυτά, ίσως το πιο καθοριστικό, είναι η ενότητα.

Η σχέση ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον ΑΣ πέρασε από δοκιμασία το περασμένο καλοκαίρι, σε μια περίοδο όπου υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις και εντάσεις. Ωστόσο, μέσα από διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις, οι δύο πλευρές βρήκαν εκ νέου κοινό σημείο αναφοράς, επαναφέροντας έναν σταθερό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σήμερα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί πλήρως και κινούνται στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την καλοκαιρινή περίοδο, με εμπιστοσύνη και κοινό προσανατολισμό για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Κι αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε επίπεδο λόγων, αλλά και σε πράξεις.

Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενισχύσει οικονομικά τον ΑΣ με ποσό που φτάνει τα 1.617.000 ευρώ. Ένα νούμερο που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικού αιμοδότη του οργανισμού, στηρίζοντας έμπρακτα όλα τα τμήματα και ενισχύοντας συνολικά τη λειτουργία του συλλόγου.

Πρόκειται για κινήσεις που δεν συνοδεύονται πάντα από προβολή ή επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά αποτελούν μέρος μιας σταθερής πολιτικής στήριξης. Γιατί στον ΠΑΟΚ, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο σε όσα λέγονται, αλλά κυρίως σε όσα γίνονται.

Καθώς ο σύλλογος μπαίνει στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας του, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά προϋπόθεση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η δύναμη του ΠΑΟΚ δεν μετριέται μόνο σε τίτλους, αλλά στην ικανότητά του να παραμένει ενωμένος, ακόμη και όταν δοκιμάζεται.