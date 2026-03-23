Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο αρχίζουν ή τελειώνουν τα play offs τους

Ο Γιάννης Σερέτης αναλύει το βάρος της «ζαριάς» των «αιωνίων αντιπάλων» στο μεταξύ τους ντέρμπι, την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Για την ΑΕΚ είναι προφανής ο στόχος. Νικάει τον ΠΑΟΚ και καθίσταται μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Για τον Δικέφαλο του Βορρά επίσης: με τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια να πάρει τα πάνω του μπας και κάνει το «ντεμαράζ» που αυτή τη στιγμή ουδείς πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. Ούτε πρόπερσι το πίστευε κάποιος μετά την ισοπαλία με το γκολ του Στέφαν Σβαμπ στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Λαμία, αλλά δεν είναι για... χόρταση τα «θαύματα» στο ποδόσφαιρο...

Για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό έχω την εντύπωση ότι το πράγμα είναι ακόλμα πιο ξεκάθαρο την Κυριακή στη Λεωφόρο, στο πιθανότατα τελευταίο (159ο παρακαλώ από το 1930 έως σήμερα!) ντέρμπι αιωνίων στο πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Με νίκη τα play offs... ξεκινούν από τη Δευτέρα. Με ισοπαλία θεωρητικά και μόνο δεν αλλάζει τίποτα – στην πραγματικότητα χάνουν πάρα πολλούς πόντους για την επίτευξη του διαφορετικού στόχου τους. Με ήττα – sorry κιόλας – τα play offs τελειώνουν κατ' ουσίαν για αμφότερους.

Εξηγούμαστε...

Ο Παναθηναϊκός είναι στο «-8» από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο πιο «ρεαλιστικός» στόχος του για να τον «ρίξει» στην τέταρτη θέση και να πάρει (υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με το αποτέλεσμα στον τελικό Κυπέλλου) το καλύτερο εισιτήριο στο Europa League. Εκείνο που οδηγεί στα play offs της διοργάνωσης και εξασφαλίζει παρουσία στη League Stage του Conference League και όχι εκείνο που οδηγεί στον β' προκριματικό γύρο του Europa League, αν ασφαλώς πάρει ο ΠΑΟΚ το Κύπελλο, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου βέβαιο.

Εχει μια τεράστια ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους πέντε βαθμούς και να προκαλέσει μεγάλους μπελάδες και σφοδρή απογοήτευση στον αντίπαλό του. Και εν συνεχεία να προσπαθήσει – και με ηθικό ακμαιότατο πια – να αξιοποιήσει το εντός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΚ, την ίδια μέρα που ο νταμπλούχος θα αντιμετωπίζει – σε δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι – τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play offs. Σε περίπτωση ισοπαλίας η διαφορά μένει στους οκτώ βαθμούς: χλωμό έως και... ωχρό να τους καλύψει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό σε τέσσερα ματς, δεδομένου όχι μόνο του τρόπου που αγωνίζεται, αλλά και του ότι στην 5η αγωνιστική οι Ερυθρόλευκοι τον υποδέχονται στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τα... κατάφερε στα ματς με την ΑΕΛ και την ΑΕΚ, πρέπει να παλέψει όσο περισσότερο μπορεί για το τρίποντο στη Λεωφόρο, όπου δεν νικά συχνά! Δεν ωφελείται σ' αυτό το timing του πρωταθλήματος από την ισοπαλία. Χρειάζεται το τρίποντο για βαθμολογικούς, ψυχολογικούς, άπειρους λόγους που έχουν να κάνουν και με την ελπίδα και με τη συσπείρωση της ομάδας. Sorry, αλλά αν ηττηθεί δεν βλέπω πώς θα κάνει comeback και πώς θα προλάβει την ΑΕΚ ή και τον ΠΑΟΚ αν έχει νικήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δεν θα είναι απίθανο να το κάνει, αλλά θα είναι σίγουρα ακραίο και σε κάθε περίπτωση η ιστορία διδάσκει πως όταν ο Ολυμπιακός παίρνει την κατηφόρα στα play offs δεν σταματά και όταν ξεκινά με νίκες, επίσης δεν σταματά (να νικά!). Δεν θα του είναι καθόλου εύκολο αν ο Παναθηναϊκός παίξει πάλι σε 3-6-1 με οκτώ - εννιά παίκτες πίσω από την μπάλα. Στη Λεωφόρο κατάφερε με το ζόρι να ισοφαρίσει αντιμετωπίζοντας «πούλμαν» στο β΄ μέρος, στο «Γ. Καραϊσκάκης» πρόσφατα δημιούργησε δυο ευκαιρίες όλες κι όλες απέναντι σε Παναθηναϊκό που είχε παραταχθεί με Σιώπη – Κοντούρη στη μεσαία γραμμή, έχοντας νοκ άουτ Σάντσες – Τσιριβέγια και τον Μπακασέτα στον πάγκο.

Προφανώς υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Βάσιμα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι τίποτα δεν τελειώνει από τη δεύτερη αγωνιστική και με υπολειπόμενους 12 διεκδικίσιμους βαθμούς. Ωστόσο θεωρώ ότι γι' αυτόν τον Παναθηναϊκό με την τακτική βάσει της οποία παίζει στα ντέρμπι και γι' αυτόν τον εύθραυστο πια ψυχολογικά Ολυμπιακό με το μεγάλο πρόβλημα στο γκολ, την Κυριακή ισχύει το «νικάς και προχωράς, χάνεις και τέλος».

