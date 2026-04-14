Ο Λούις Πάλμα διανύει μια παραγωγική χρονιά με την πολωνική Λεχ Πόζναν και ο βρετανικός Τύπος τον θέλει να βρίσκεται στο στόχαστρο της Σεβίλλης.

Ο απολογισμός των οκτώ γκολ και εννιά ασίστ δεν στοιχειοθετούν μεν την πιο παραγωγική σεζόν στην ευρωπαϊκή καριέρα του Λουίς Πάλμα, θεωρείται όμως ιδιαίτερα ελκυστικός για να του εξασφαλίσει (ίσως και το) εισιτήριο εισόδου στο ισπανικό Πρωτάθλημα. Αυτό το σενάριο δημοσίευσε η βρετανική «Sun» υποστηρίζοντας ότι ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο της Σεβίλλης εκφράζοντας μάλιστα τη βεβαιότητα ότι η ισπανική ομάδα θα καταθέσει προσφορά για την αγορά των δικαιωμάτων του εάν κι εφόσον εξασφαλίσει την παραμονή της στη LaLiga. Επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε βρίσκεται δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η μεταγραφή του Λούις Πάλμα από τον Άρη στη Σέλτικ αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία των «κίτρινων» καθώς κατά το Transfermarkt κόστισε ένα ποσό περί των 4.75 εκατ. ευρώ. Στην παρθενική σεζόν του με τους «Κέλτες» τα πήγε περίφημα με δέκα γκολ και ισάριθμες ασίστ αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν στάθηκαν αρκετοί για την εδραίωσή του. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Λούις Πάλμα πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό την τακτική απειθαρχία του κι έτσι στα μέσα της σεζόν 2024-25 παραχωρήθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό και φέτος είναι στη Λεχ Πόζναν.

Το συμβόλαιο του Πάλμα με τη Σέλτικ εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 και μάλιστα η τελευταία διετία περιλαμβάνει αυξημένες (ετήσιες) απολαβές σε σχέση με τα χρήματα που εισέπραξε στα πρώτα τρία χρόνια. Κατ’ επέκταση, το club από τη Σκοτία προσανατολίζεται στη σκέψη πώλησής του υπό την προϋπόθεση λήψης πρότασης αντίστοιχης των χρημάτων που επένδυσε. Κατά τη «Sun», ο Λούις Πάλμα δεν έχει μέλλον στη Γλασκώβη έστω κι αν ο προπονητής της, Νιλς Φρεντέρικσεν επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του.

Για τον δε επιθετικός από την Ονδούρα, τίποτε δεν έχει τελειώσει. «Απόλαυσα τον χρόνο μου στη Σέλτικ και θέλω να έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε συμβόλαιο και παραμένω κομμάτι της ομάδας. Το όνειρό μου είναι να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο και στις κορυφαίες διοργανώσεις», είπε μεταξύ άλλων.

