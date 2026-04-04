Νέα Εποχή: «Μέρα με τη μέρα το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας υποβαθμίζεται»

Η ανακοίνωση του συνδυασμού «Νέα Εποχή», ο οποίος θα κατέβει ως αντίπαλος της τρέχουσας διοίκησης στις ερχόμενες εκλογές της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 4 Μαΐου, θα γίνουν οι εκλογές της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η τρέχουσα διοίκηση του Παναγιώτη Παπαχρήστου «έπαιζε» μόνη της, όμως προέκυψε η συμμετοχή ενός νέου συνδυασμού.

Πρόκειται για τη «Νέα Εποχή», η οποία με ανακοίνωση έκανε γνωστή τη σύσταση της και μέρι στιγμής υπάρχει ερώτημα για το ποιος θα ηγηθεί του συνδυασμού. Οι όποιες εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα...

Η ανακοίνωση της «Νέας Εποχής»

«Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας πλησιάζουν για μία ακόμα φορά. Θα διεξαχθούν σε έναν μήνα από σήμερα, την Δευτέρα 4 Μαΐου.

Το να γίνεται λόγος για «πρόοδο του τοπικού ποδοσφαίρου» στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία εκλογική διαδικασία, μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκληφθεί.

Μέρα με τη μέρα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας υποβαθμίζεται και περιχαρακώνεται. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα, η οδυνηρή διαπίστωση.

Οποιαδήποτε προσπάθεια και μόνο σύγκρισης της υφιστάμενης κατάστασης με μερικά χρόνια πριν θα πιστοποιήσει το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει. Μεθοδεύσεις και συνεχής απαξίωση. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο.

Η διοίκηση της ΕΠΣ ως απλός παρατηρητής και αγκιστρωμένη στην καρέκλα, σίγουρα όχι για το έργο που επιτελεί σε ότι αφορά την ουσιαστική ανάπτυξη και πρόοδο του ποδοσφαίρου μας.

Η «Νέα Εποχή» δηλώνει παρούσα σε αυτόν τον αγώνα και διατεθειμένη να δώσει «μάχη» και διαπιστευτήρια για να μπορέσει το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας να ατενίσει αισιόδοξα το αύριο:

-Με πρόσωπα που έχουν να επιδείξουν έργο, προσφορά και ουσία στο ποδόσφαιρο.

-Με πλάνο, αρχές, αξίες και καθαρότητα. Δίχως να τάζει, δίχως δημόσιες σχέσεις και «γραμμάτια».

Τα σωματεία της Αιτωλοακαρνανίας που έχουν απομείνει να συνθέτουν τον ποδοσφαιρικό χάρτη της περιοχής, οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να δεσμεύονται σε πρόσωπα και διοικήσεις απλώς και μόνο «ανταποδοτικά», καθώς και ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση, με όραμα και πραγματική θέληση για το «αύριο» του ποδοσφαίρου μας.

Προσκαλούμε όλα τα σωματεία σε ευρύ διάλογο με κοινό σκοπό το να αλλάξουμε την πορεία προς το τέλμα και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εκβιασμοί δεν θα γίνουν ανεκτοί.

Ο αγώνας για το ποδόσφαιρο του τόπου μας θα δοθεί μέχρι τέλους».