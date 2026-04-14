Μεγάλη συνέντευξη του Μπενίτεθ στην Ιταλία: «Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ στον Παναθηναϊκό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Ιταλία για την πορεία πρωταθλητισμού της Ίντερ στο ιταλικό πρωτάθλημα και αναφέρθηκε και για τον Παναθηναϊκό.

Με την είσοδο του Παναθηναϊκού στα Playoffs, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν και πλέον παλεύουν για την καλύτερη δυνατή θέση μέσω της διαδικασίας του μίνι πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη «Gazzetta dello Sport» με αφορμή την πορεία πρωταθλητισμού της Ίντερ στο ιταλικό πρωτάθλημα αλλά και τη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων όπου η Νάπολι προπορεύεται στη 2η θέση.

Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό, όπου παραδέχθηκε ότι υπήρξε μία δύσκολη στιγμή για την ομάδα αλλά η είσοδος στα Playoffs σε συνδυασμό με την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και την παρουσία στους «16» του Europa League, αποτελούν θετικό δείγμα για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά: «Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα πλέι οφ που εγγυώνται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια. Νομίζω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν».