Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ στα 150 παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό βρήκε δίχτυα σε ντέρμπι με την γυναίκα του να αναφέρει το τι του είχε πει.

Ο «Ρόντι» γιόρτασε τα 150 ματς του στον Ολυμπιακό με γκολ και νίκη σε ντέρμπι. Η σύζυγος του από την άλλη σε Insta Story της ανέφερε ότι είχε κάνει την πρόβλεψη πώς θα βρει δίχτυα και ότι του το είχε πει πριν τον αγώνα. «Σου είπα πριν φύγεις από το σπίτι ότι θα έβαζες γκολ σήμερα (χθες Κυριακή). Να έχεις πίστη (εννοεί στον Θεό). Ο Θεός δεν απογοητεύει ποτέ. Συγχαρητήρια για το 150ό του παιχνίδι στα ερυθρόλευκα. Συγχαρητήρια για σήμερα (για το 0-2 με Παναθηναϊκό). Παραμένουμε δυνατοί».

Ο Ροντινέϊ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αγωνίστηκε για 150η φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Συνδύασε αυτό το ορόσημο της καριέρας του με το γκολ που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Ερυθρόλευκους.

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 για τη Stoiximan Super League 1 και ενώ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Πειραιά την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3. Συνολικά έχει σκοράρει εννέα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ το σύνολο των 150 αγώνων του μοιράζεται ανάμεσα σε Stoiximan Super League 1 (98), Kύπελλο Ελλάδος (15) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (37).