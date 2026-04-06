Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την ισοπαλία που απέσπασε ο Παναθηναϊκός στη Τούμπα στη πρεμιέρα των play offs.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την πιο ανταγωνιστική φετινή του εικόνα στη Τούμπα. Μετά από δύο σερί ήττες με κάτω τα χέρια, ήταν ανταγωνιστικός, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και πήρε με σχετική άνεση τον βαθμό της ισοπαλίας. Όλα τα παραπάνω είναι μία ποδοσφαιρική πραγματικότητα και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Παίζοντας κατά κύριο λόγο πίσω από την μπάλα, σε αρκετά χαμηλά μέτρα και περιμένοντας τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έκλεισε άριστα τους χώρους, δεν έδωσε παρά μόνο μία επιθετική μετάβαση αξιώσεων στον αντίπαλο και τον κράτησε πάρα πολύ χαμηλά στο δημιουργικό του κομμάτι. Πιο χαμηλά σε σχέση με κάθε άλλο φετινό τους παιχνίδι.

Παράλληλα με την μεγάλη ευκαιρία του Ανάς Ζαρουρί θα μπορούσε να προηγηθεί και να βάλει τις βάσεις για μια επικράτηση στη Θεσσαλονίκη. Αν ο πήχης και η απαίτηση ήταν για τον Παναθηναϊκό να πάρει την ισοπαλία στη Τούμπα, να βελτιώσει την αμυντική του εικόνα του σε σχέση με τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του και να σταθεί όρθιος, τότε τα πήγε περίφημα και ξεκίνησε τέλεια την διαδικασία των play offs.

Αν ο πήχης και η απαίτηση για τον Παναθηναϊκό ήταν να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να παλέψει για την νίκη, να επιτεθεί, να δημιουργήσει, να αξιώσει περισσότερα πράγματα από την ισοπαλία, να έχει παρουσία αντάξια του μεγέθους και του μπάτζετ του, ώστε να δημιουργήσει ρεαλιστική συζήτηση σχετικά με την παρουσία του στο μίνι πρωτάθλημα και τον στόχο του, τότε πέταξε μια σημαντική ευκαιρία στα σκουπίδια, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να αποτελεί φόβητρο στην κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο δίμηνο. Αν οι ''πράσινοι'' είχαν καταφέρει να πάρουν το ματς, το πρωινό της Δευτέρας θα τους έβρισκε στο -6 και το -5 από την δεύτερη και την τρίτη θέση, με δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια, με μία εντελώς διαφορετική προοπτική μπροστά τους, απέναντι σε αντιπάλους, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που βρίσκονται στα... σκοινιά μετά το διπλό της Ένωσης στο Φάληρο.

Για να πάρεις, όμως, ένα τέτοιο ντέρμπι, πρέπει να το ψάξεις το αποτέλεσμα, να ρισκάρεις, να ανεβάσεις τις γραμμές σου, να έχεις δουλέψει στο δημιουργικό κομμάτι και να μην περιμένεις τα πάντα από την άμεση στόχευση στον Τεττέη και στις δεύτερες μπάλες ψηλά στο γήπεδο. Να παίξεις με θάρρος, γενναιότητα και πίστη στις δυνάμεις και την ποιότητά του συνόλου. Όλα, λοιπόν, είναι θέμα πήχη και απαιτήσεων. Αν ο στόχος ήταν η ισοπαλία, τότε ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά. Αν ο στόχος ήταν, που θα έπρεπε να ήταν, η νίκη για να ανοίξει μία πίστα διεκδίκησης υψηλότερων θέσεων, τότε το Τριφύλλι δεν παρουσιάστηκε με την σωστή αγωνιστική νοοτροπία, ώστε να αξιώσει κάτι παραπάνω από την πρεμιέρα του στα play offs.

Όλα είναι θέμα πήχη και απαιτήσεων. Αν στον Παναθηναϊκό του αρέσει ο ποδοσφαιρικός του εαυτός στον καθρέφτη, τότε και στα υπόλοιπα πέντε μεγάλα παιχνίδια, θα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ίδια νοοτροπία. Να περιμένει στο μισό γήπεδο, να παίζει σχεδόν αποκλειστικά άμυνα και να ψάχνει στις κόντρα επιθέσεις ένα γκολ για να το διαχειριστεί στο υπόλοιπο παιχνίδι. Αν αυτό που βλέπει στον καθρέφτη θεωρεί πως δεν του ταιριάζει, θεωρεί πως μπορεί να καταθέσει και κάτι με μεγαλύτερη επιθετικότητα πάνω στο χορτάρι, έχει καιρό να το δουλέψει μέχρι το επόμενο παιχνίδι και να το παρουσιάσει στα δύο εντός έδρας παιχνίδια του κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Το θέμα είναι ο πήχης και οι απαιτήσεις. Αν αυτά εξαντλήθηκαν στην είσοδο στην τετράδα για να εξυπηρετηθεί μόνο και μόνο το αφήγημα ''που ήμασταν και που φτάσαμε'', λες και μιλάμε για κάποιο μικρό σωματείο, τότε όλα είναι καλά. Αν ο πήχης και η απαίτηση είναι σε επίπεδα κανονικού Παναθηναϊκού, τότε τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι διαφορετικά...

Υ.Γ1: Περαστικά στον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Μακάρι να τα καταφέρει και να επιστρέψει γερός και δυνατός στο σπίτι του.

Υ.Γ2: Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για την διαιτησία. Η ομάδα που-μαγκιά της- έχει τα καλύτερα σφυρίγματα by far στο φετινό πρωτάθλημα και στο ματς της Τούμπας ψάχνεις να βρεις μισό σφύριγμα εις βάρος της. Μνημείο...