Επειδή γίνεται πολύς λόγος, απ΄ όλους μας, εύλογα, για τις ευθύνες του Μεντιλίμπαρ, τις οποίες δηλωσιακά έχει παραδεχθεί κι ο ίδιος, έχει νόημα, νομίζω, το ερώτημα κατά πόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κάνει έστω ένα ίχνος αυτοκριτικής, οι ίδιοι. Για τις δικές τους ευθύνες.

Και θα πάρω ένα παράδειγμα δύο παικτών, που μόνο από τους κακούς της φετινής σεζόν δεν είναι. Τον Ρέτσο, που αντικειμενικά κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την αρχή της σεζόν έως και σήμερα, σε σχεδόν κάθε παιχνίδι. Και τον Ζέλσον, τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ζέλσον λοιπόν έχει κάτσει ποτέ να αναρωτηθεί τι βοήθεια έχει δώσει φέτος στην ομάδα στα οκτώ ντέρμπι τα οποία έχει δώσει; Και δεν αναφέρομαι στα γκολ και τις ασίστ, που είναι 0+0=0! Εγώ αναφέρομαι στις καλές προσπάθειες. Μία καλή σέντρα η, μία καλή ασίστ, που για κάποιο λόγο χάθηκε από συμπαίκτη του. Ένα καλό σουτ η, μία καλή κεφαλιά, που για κάποιο λόγο δεν κατέληξε στα δίκτυα. Διότι εγώ δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα καλό που να έχει κάνει σε ντέρμπι φέτος ο Ζέλσον, με εξαίρεση δύο καλές πάσες του στο πρώτο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, στην Τούμπα, στις 5 του περασμένου Οκτώβρη! Κι όταν λέω τίποτα, το εννοώ. Τίποτα. Ο πιο βασικός εξτρέμ της ομάδας.

Από τον Ποντένσε, με τα επίσης τραγικά νούμερα και με τις τραγικές τελικές επιλογές σε αναρίθμητες φάσεις, μπορώ να θυμηθώ κάποιες καλές ενέργειες σε ντέρμπι. Από τον Ζέλσον καμία εδώ και έξι ολόκληρους μήνες. Μόνο ατελείωτες ανολοκλήρωτες προσπάθειες δημιουργικά και τρομακτική αστοχία σε κάθε τελική, ακόμη και σε κενή από γκολκίπερ εστία και σε πλασέ από το ένα μέτρο. Κάνω λάθος;

Ο Ρέτσος, για τον οποίο όλοι χαιρόμαστε που κάνει κατάθεση ψυχής ίσως περισσότερο από κάθε άλλον «ερυθρόλευκο» δικαιολογώντας τον τίτλο του αρχηγού, έχει αναρωτηθεί ποτέ πόσες φορές έχει «πουλήσει» την μπάλα φέτος σε ντέρμπι του Ολυμπιακού, δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές για ευκαιρία και γκολ στους αντιπάλους του; Αυτό το λάθος δηλαδή που έγινε τώρα εκ μέρους του με την ΑΕΚ στο 5ο μόλις λεπτό κι έφερε το 0-1, πόσες φορές έχει ξαναγίνει; Μήπως και με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, αλλά το έχασε ο Ζίφκοβιτς; Μήπως και με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο, που εκεί το έβαλε ο Ντέσερς κι άνοιξε το σκορ;

Κι επειδή, πιστεύω, το έχει αναρωτηθεί ο Ρέτσος, τι έχει κάνει ώστε να είναι πιο ασφαλής η ομάδα, ειδικά τώρα που ψυχολογικά είναι πιο εύθραυστη από ποτέ; Παρεμπιπτόντως, είναι ευχαριστημένος ο Ρέτσος από την αντίδραση του στη φάση-κόρνερ που η ΑΕΚ προηγήθηκε στο σκορ στη Φιλαδέλφεια με την κεφαλιά του Βάργκα;

Να συνεχίσω πιο πέρα; Να πάω στους δύο πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του Ολυμπιακού: Τον Ελ Κααμπί και τον Ταρέμι.

Ο Ελ Κααμπί έχει κάνει μία καλή τελική απέναντι σε αντίπαλο τερματοφύλακα μέσα στο 2026; Μία. Ας μην μπει γκολ. Να πάει στο δοκάρι, σύρριζα άουτ, ο γκολκίπερ να κάνει μία πραγματικά πολύ δύσκολη επέμβαση. Έστω μία πραγματικά καλή τελική έχει ο Μαροκινός; Καλά για ασίστ δεν συζητάμε. Πλέον απουσιάζει από το λεξιλόγιο του. Ασίστ κάνει μόνο ο Ταρέμι στον Ελ Κααμπί-κι ο Ελ Κααμπί χάνει τις ευκαιρίες, όπως έγινε και με τον ΠΑΟΚ στο 0-0 και με την ΑΕΚ στο 0-1.

Ο Ταρέμι, που αν μη τι άλλο είναι ομαδικός κι έχει κάνει τουλάχιστον καλές ενέργειες, όπως μία μπαλιά στον Κλέϊτον με τον ΠΑΟ, θυμάται από πότε έκανε καλή τελική σε ντέρμπι; Να απειληθεί ρε παιδί μου ο αντίπαλος γκολκίπερ. Υπάρχει καμία; Επαναλαμβάνω κι εδώ το ίδιο. Έστω μία. Η, είναι όλες «ψόφιες»; Πάνω στον Τσιφτσή η, πάνω στον Στρακόσια. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι η τελευταία του καλή τελική ήταν το γκολ του με κεφαλιά επί της ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο στο Καραϊσκάκη! Όπως του Ελ Κααμπί η τελευταία καλή τελική ήταν το γκολ στη Λεωφόρο, τότε, αρχές της άνοιξης! Κι αφού χρειάστηκε να χάσει άλλες τέσσερις καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Κατά τα άλλα, απορούμε γιατί ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα.

Υπάρχει διάθεση για αυτοκριτική έστω τώρα. Και για κανονικό ποδόσφαιρο έστω τώρα;

Άσχετο: Πήγαν τρεις φορές φέτος στην Ισπανία οι τρεις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου μας και το σκορ ήταν Ράγιο-ΑΕΚ 1-0 στο 2’, Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 1-0 στο 6’ και Μπέτις-ΠΑΟ 1-0 στο 8’…

Είναι από τα περίεργα, αλλά ισχύει.

Όσες φορές έχει ξεκινήσει φέτος ο Ολυμπιακός με βασικό δεξιό μπακ τον Ρόντινεϊ, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε μεγάλο παιχνίδι του! Έχει τρεις ισοπαλίες (με PSV 1-1, ΠΑΟΚ 0-0, Λέβερκουζεν 0-0) και τρεις ήττες (από Ρεάλ 3-4, Λέβερκουζεν 0-2, ΑΕΚ 0-2).

Αντίθετα, σε δύο από τα παιχνίδια στα οποία ο Ρόντινεϊ έπαιξε ως βασικός έξω δεξιά, ο Ολυμπιακός έκανε τις δύο πιο μεγάλες φετινές νίκες του! Το 2-0 επί της Λέβερκουζεν και το 2-1 επί του Άγιαξ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🙁