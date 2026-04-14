Το... αντίδοτο στο γκολ πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός με την επιστροφή του στη δράση κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Η κανονική διάρκεια δεν κύλησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague αφού ο απολογισμό του στα ντέρμπι ήταν απογοητευτικός. Το «καμπανάκι» ενόψει Playoffs είχε χτυπήσει αλλά κανείς δεν το... άκουσε όπως αποδείχθηκε από την ήττα στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Πλέον η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει να καλύψει μία διαφορά πέντε βαθμών έχοντας μπροστά της άλλα πέντε ντέρμπι και να πετύχει αυτό που δεν έκανε στη σεζόν μέχρι τώρα. Να πάρει πόντους από τα παιχνίδια κόντρα στο Big-5.

Είναι πολλές οι μεταφράσεις για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, η επιλογή να αγωνιστεί με δύο φορ, οι χαμηλές... πτήσεις βασικών στελεχών όπως του Ποντένσε ή του Ελ Καμπί αλλά και το «μηδέν» που γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο.

Ωστόσο μία γρήγορη ματιά στο Wyscout, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το θέμα του γκολ αποτελεί... ασθένεια για τον Ολυμπιακό και ίσως είναι ο βασικότερος προβληματισμός για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ναι, όπως είχαμε γράψει στο Gazzetta, φταίει και το γρήγορο τέρμα που δέχεται στα ντέρμπι. Όμως τα xGoals στα περισσότερα παιχνίδια του 2026 που ο Ολυμπιακός έμεινε στο μηδέν, δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ίσως επαληθεύουν την ψυχολογική κατάπτωση των παικτών σε αυτό το σκέλος του παιχνιδιού.

Εξηγούμαστε. Εκτός από τα δύο ματς με τη Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League (μηδέν και στα δύο ματς) και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (0-2), ο Ολυμπιακός έχει μείνει άσφαιρος σε άλλα πέντε παιχνίδια της Stoiximan Superleague μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι και στο Φάληρο (!!).

Μιλάμε για τα ματς με Παναθηναϊκό (0-1), ΑΕΛ Novibet (0-0), ΠΑΟΚ (0-0), ΑΕΚ (0-0) και η έξοδος στη Λιβαδειά (0-0). Σε αυτά τα παιχνίδια, οι Πειραιώτες είχαν τις στιγμές τους για να βρουν ένα γκολ αλλά δεν το κατάφεραν και ειδικά στα ντέρμπι, αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Κόντρα στον Παναθηναϊκό, τα xGoals του Ολυμπιακού αγγίζουν το 0.6, την ίδια στιγμή που οι Πράσινοι βρήκαν γκολ με xGoals 0.9. Στο ματς με την ΑΕΛ Novibet, το ματς έμεινε χωρίς σκορ με το ποσοστό των Πειραιωτών να φτάνει το 2.13 (!) αλλά χωρίς να βρίσκουν δίχτυα. Στα ίδια μεγέθη (και μεγαλύτερα) η έξοδος στην έδρα του Λεβαδειακού όπου το κοντέρ έπιασε τα 2.3 xGoals, με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 0-0.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες από κάθε άλλο ντέρμπι μέσα στο 2026, αφού είχε xGoals 1.83 μέσα στο Καραϊσκάκης, ωστόσο δεν μετατράπηκε καμία σε γκολ. Και κλείνουμε με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, όπου ναι μεν, είχε μόλις 0.32 xGoals όμως η διαφορά είναι ότι ίδιο ακριβώς αριθμό είχε και η Ένωση, η οποία όμως σκόραρε και μάλιστα νωρίς.

Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο γκολ και δεν χρειάζονται τα παραπάνω για να το καταλάβεις. Όμως το πραγματικό συμπέρασμα που βγαίνει με τη βοήθεια των xGoals είναι ότι οι Πειραιώτες «νοσούν» στην τελική απόφαση και στο να βρουν δίχτυα και όχι στο να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ.

Η ζυγαριά γέρνει περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι και όχι τόσο στη μεγάλη εικόνα. Εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθεί ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του για να έρθουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Να δοθεί βάση στην ουσία. Όπως έγινε με Λεβερκούζεν και Άγιαξ στο League Phase του Champions League.