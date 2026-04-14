Ολυμπιακός: Ο Καλογερόπουλος φέρεται να ενδιαφέρει τη Μόντσα
Στο στόχαστρο της Μόντσα φαίνεται να έχει μπει ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σίρα.
Όπως αναφέρει, «η Μόντσα έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Καλογερόπουλου ως ελεύθερου καθώς το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν».
Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός μετράει 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τους ερυθρόλευκους, μετρώντας μάλιστα και δύο γκολ, ένα στο Κύπελλο και ένα στον τελικό του Σούπερ Καπ.
Η Μόντσα είναι 3η στη Serie B και διεκδικεί την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.
🚨 Excl. - #Monza have shown interest in signing the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004) as free agent. His contract with #Olympiacos expires in June. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2026
