Στο στόχαστρο της Μόντσα φαίνεται να έχει μπει ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σίρα.

Όπως αναφέρει, «η Μόντσα έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Καλογερόπουλου ως ελεύθερου καθώς το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν».

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός μετράει 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τους ερυθρόλευκους, μετρώντας μάλιστα και δύο γκολ, ένα στο Κύπελλο και ένα στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Η Μόντσα είναι 3η στη Serie B και διεκδικεί την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.