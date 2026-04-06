Απίθανο αρνητικό ρεκόρ 56 χρόνων για τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Η ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των Playoffs της Stoiximan Superleague είχε ως αποτέλεσμα η Ένωση να φύγει στο +5 στην κορυφή και μεγαλώσει τον προβληματισμό στον Ολυμπιακό.
Το γεγονός ότι για ακόμα ένα παιχνίδι μέσα στο 2026, οι Πειραιώτες έμειναν στο μηδέν και πλέον έχουν ηττηθεί από όλες τις ομάδες του Big-4 στο Φάληρο, δεν είναι το μοναδικό αρνητικό ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, αυτό ήταν το τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού σε ματς πρωταθλήματος που δεν βρίσκει γκολ, κάτι που έχει να συμβεί συνολικά 56 χρόνια (!).
Ήταν τελευταίες στροφές του πρωταθλήματος τη σεζόν 1969/70 όταν οι Πειραιώτες «κόλλησαν» στο μηδέν απέναντι σε Πανσερραϊκό (0-0), Παναθηναϊκό (0-1) και Προοδευτική (0-0) ενώ αυτή τη φορά, είχαν δύο λευκές ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και ΑΕΛ Novibet (0-0) και ήττα από την ΑΕΚ (0-1).
Μετά από 56 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ που έχει από τότε (12.04.1970 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 0-0, 11.05.1970 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1, 24.05.1970 Ολυμπιακός - Προοδευτική 0-0). pic.twitter.com/BNeKBoIonj— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) April 5, 2026
