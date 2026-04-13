Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε στο γήπεδο, μετά από μεγάλο διάστημα απουσία, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ παραμένει εκτός με ενοχλήσεις.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία, μετά τη διακοπή του Πάσχα, μπαίνοντας σε ρυθμούς προετοιμασίας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα, με το βλέμμα στραμμένο στον επόμενο «τελικό» των playoffs.

Η προπόνηση της Δευτέρας του Πάσχα είχε ένταση και ρυθμό, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και τουρνουά υψηλής έντασης στο φινάλε.

Το θετικό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο γήπεδο, έστω και σε ατομικό επίπεδο, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να κάνει ένα πρώτο βήμα επανένταξης, μετά το διάστημα απουσίας του.

Την ίδια στιγμή, όμως, προκύπτει νέο σοβαρό ζήτημα με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός εκ νέου ακολούθησε θεραπεία, λόγω ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, σε ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό και απαιτεί διαχείριση.

Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν επίσης οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ, με τον Λουτσέσκου να περιμένει την εξέλιξη της κατάστασής τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

“Αγωνιστική εβδομάδα ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να στρέφουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ένα παιχνίδι κατοχήςκαι για για φινάλε τουρνουά υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, λόγω επίμονων ενοχλήσεων στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, όπου αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα”.