Παλαίμαχοι ΑΕΚ για τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη: «Θλίψη και οδύνη, ο εκλιπών υπήρξε από τους σπουδαίους της γενιάς του»

Τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του Στέφανου Μποπρμπόκη εξέφρασε ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων της ΑΕΚ τονίζοντας πως ο εκλιπών ήταν ένας από τους σπουδαίους της γενιάς του.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό ενός ακόμα σημαντικού ποδοσφαιριστή, του Στέφανου Μπορμπόκη που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 59 ετών. Στον χαμό αυτό αναφέρθηκε και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων ΑΕΚ, καθώς ο εκλιπών ήταν αδερφός του Βασίλη Μπορμπόκη που είχε αγωνιστεί στην Ένωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, ένας άξιος αντίπαλος και ένας καλός συνάδελφος και φίλος. Στον αδερφό του και παλιό μας συμπαίκτη Βασίλη Μπορμπόκη και σε όλους τους οικείους του ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη».