ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Το Champions League κάνει πρεμιέρα σήμερα (08/09), με την ΑΕΚ να είναι η ομάδα που θα «σπάσει» το ρόδι στη φετινή League Phase της διοργάνωσης. Αναλυτικότερα η Ένωση θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ (Live από Gazzetta), με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τη βοηθήσουν να ξεκινήσει με το δεξί την πορεία της στο τουρνουά.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμο για τον αγώνα με τους πρωταθλήτες Αυστρίας. Μοναδικό ερωτηματικό η παρουσία του Θωμά Στρακόσια, ο οποίος απουσίαζε από τη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, λόγω ενός προβλήματος, κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό τον καθιστά αμφίβολο.
Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στην «Allwyn Arena» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη Cosmote Sport 2.
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