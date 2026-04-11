Βετεράνοι ΠΑΟΚ για Μπορμπόκη: «Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο»

Βαθιά θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με τους Βετεράνους του Δικεφάλου να αποχαιρετούν τον Στέφανο Μπορμπόκη με λόγια που αποτυπώνουν μια σχέση ζωής. Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ.

Η είδηση της απώλειας του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών, έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με τους Βετεράνους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου να αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο.

Με λόγια που αποτυπώνουν το βάρος της στιγμής και τη σχέση που τους συνέδεε μαζί του, οι παλαίμαχοι της ομάδας εξέφρασαν τη βαθιά οδύνη τους για τον χαμό του, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα αποδυτήρια και στη ζωή τους.

Η ανακοίνωση:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό…

Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.

Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.

Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε…»

Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4, 11:00) στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών.