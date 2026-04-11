Η ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την λύπη της για τον θάνατο του άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την απώλειά του:

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών.

Ο εκλιπών άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την Εθνική Ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές και πέτυχε 6 τέρματα, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων στην εξαιρετική πορεία της έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988.

Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε για 15 συναπτά έτη (1986–2001) σε ομάδες της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα κατά σειρά στους ΠΑΟΚ, Εδεσσαϊκό, Ηρακλή, Άρη και Απόλλωνα Καλαμαριάς.