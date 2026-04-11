Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Μουζακίτη με αφορμή τον φετινό χρόνο συμμετοχής του.

Αν καταλαβαίνω σωστά είναι μία διαπίστωση γύρω από τις επιλογές της βασικής ενδεκάδας του Ολυμπιακού που δεν έχει αναδειχθεί. Προφανώς γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτή.

Ξέρετε πόσα παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει παίξει βασικός ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό μέσα στο 2026; Η απάντηση είναι μόλις δύο. Δύο στα 12 τελευταία του πρωταθλήματος. Μοιάζουν λίγα, ίσως πολύ λίγα. Κι αυτά τα δύο είναι το 0-0 στη Λιβαδειά και το 0-0 με τη Λάρισα, οι δύο πιο μεγάλες γκάφες της ομάδας στο πρωτάθλημα σε αυτό το β΄ κομμάτι της σεζόν. Δεν ξέρω αν γι΄ αυτό τον λόγο, τις δύο λευκές ισοπαλίες, ο Μεντιλίμπαρ τον έχει χρησιμοποιήσει τόσο λίγο, αλλά δεν νομίζω.

Η αλήθεια είναι ότι αλλαγή τον έχει βάλει σε οκτώ παιχνίδια, άρα τον έχει πάντα στους παίκτες που υπολογίζει. Κι ίσως γι΄ αυτό δεν έχει γίνει κι αντιληπτό το πόσο λίγο έχει παίξει ο Μουζακίτης σε επίπεδο ενδεκάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι είναι λίγο ιδιαίτερη η μεταχείριση που τυγχάνει ο νεαρός άσος από τον έμπειρο προπονητή του γενικά μέσα στη φετινή σεζόν.

Τι εννοώ; Από τα δέκα παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ, τον έχει χρησιμοποιήσει βασικό στα εφτά και σε άλλα δύο από ένα ημίχρονο. Είναι δηλαδή από τους πρώτους παίκτες σε χρόνο συμμετοχής. Αντιθέτως, στο πρωτάθλημα σε ένα σύνολο 27 αγωνιστικών τον έχει βάλει βασικό στα 10 κι αλλαγή στα 13. Αναλογικά, δηλαδή, παίζει πολύ λιγότερο στο πρωτάθλημα σε σχέση με το Τσάμπιονς Λιγκ.

Αναφορικά τώρα με τα νούμερα του Μούζα, αλλά και τη γενικότερη απόδοση του, υπάρχει μία αίσθηση σε αρκετούς ότι είναι πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ας τα θυμηθούμε, όμως: Πέρυσι είχε 36 συμμετοχές (24 βασικός), με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ. Φέτος έχει ήδη 36 συμμετοχές (19 βασικός), ένα γκολ και τρεις ασίστ, κι ενώ απομένουν πέντε παιχνίδια πλέϊ οφ. Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα είναι ότι πέρυσι είχε γκολ κι ασίστ σε πιο καθοριστικά παιχνίδια κι έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση. Συν το ότι περιμένεις πάντα κάθε χρόνο και περισσότερα από ένα νεαρό παίκτη όταν καθιερώνεται.

Εδώ και κάμποσο καιρό ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται στο πρωτάθλημα περισσότερο το δίδυμο Γκαρθία-Έσε στη μεσαία γραμμή, ίσως γιατί θέλει να έχει πιο δεμένα τα νώτα του, αφού παίζει πολλές φορές με δύο σέντερ φορ. Σε όλο αυτό το διάστημα, μέσα στο 2026, το ροτέϊσον είχε πολύ περισσότερο έναν άλλο επίσης αμυντικογενή χαφ, τον Σιπιόνι (έξι ματς βασικός), που άλλοτε ανταποκρίθηκε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο.

Αντίθετα, το άλλο 8άρι, τον Νασιμέντο, αν θεωρήσουμε ότι 8άρια του Ολυμπιακού είναι ο Μουζακίτης κι ο Νασιμέντο, ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε λιγότερο σε ρόλους κεντρικού χαφ. Και συνήθως σε πιο εύκολα θεωρητικά παιχνίδια. Πιθανότατα γιατί δεν τον βλέπει έτοιμο ακόμη για τα ντέρμπι.

Όπως κι αν έχει, η απόφαση του Μεντιλίμπαρ για τον Μουζακίτη στα πλέϊ οφ θα έχει ενδιαφέρον. Αν δηλαδή τον έχει σε δεύτερη μοίρα η, αν θα τον περάσει μπροστά. Θεωρητικά θα μπορούσε να βοηθήσει ο μικρός.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός πούλησε πριν λίγες ημέρες έναν παίκτη του! Που τον είχαμε όλοι ξεχάσει. Ο λόγος για τον Ισραηλινό αριστερό μπακ Ντόρον Λάϊντνερ, τον οποίο είχε αγοράσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ αντί δυο εκ. ευρώ το καλοκαίρι του 2022! Πέρασαν τέσσερα χρόνια και μετά από διαδοχικούς δανεισμούς (και τραυματισμούς) σε Ελβετία, Αυστρία κι Ισραήλ, τελικά τον έδωσε πίσω στη Χάποελ! Στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού δεν έπαιξε ποτέ. Στα 23 του είναι 8 φορές διεθνής.

Ο Τζολάκης είναι ίσως ο πιο πολύτιμος παίκτης στον φετινό Ολυμπιακό. Ένας από τους ελάχιστους που κάνουν καλά τη δουλειά, έστω κι αν πέρασε ένα κακό φεγγάρι για περίπου ένα μήνα εκεί γύρω στο φθινόπωρο. Απλά θα ήθελε να κάνω ένα σχόλιο για τον διεθνή γκολκίπερ: Αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να βοηθάει την ομάδα όσο μπορεί περισσότερο, με κάθε τρόπο κι όχι μόνο κάνοντας μία επέμβαση η, βγαίνοντας να μαζέψει την μπάλα η, να την διώξει με γροθιά σε μία σέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό προφανώς έκανε και κάποιες εξόδους πάρα πολύ μακριά από την εστία του και με σοβαρό βαθμό ρίσκου και στο τελευταίο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τη μία φορά μάλιστα ενώ έλεγχε την μπάλα ο Ρέτσος. Και την άλλη φορά εγκαταλείποντας την εστία του κι αφήνοντας την έρμαιο για ένα μακρινό σουτ που θα μπορούσε να κάνει το 0-2 και να τελειώσει το έργο, που όσο μένει το 0-1 δεν τελειώνει, κάτι που αποδείχθηκε στο γκολ του Γιαζίτσι.

Δεν έχει κανένα λόγο θεωρώ να παίρνει τέτοια ρίσκα ο Τζολάκης, όσο κι αν το κάνει για το καλό της ομάδας, όπως το κρίνει κάποιες δεδομένες στιγμές. Ειδικά αυτός, ως γκολκίπερ, θα πρέπει να έχει πιο καθαρό μυαλό.

