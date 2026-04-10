Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν τα ρεπό των εορτών με πρόγραμμα υψηλής έντασης. Δεν άλλαξε το απουσιολόγιο.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/04) βρήκε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, όπου έκαναν πρόγραμμα υψηλής έντασης, προτού διακόψουν τις προπονήσεις τους για τις επόμενες δύο μέρες για τη γιορτή του Πάσχα.

To πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε μάχες 1vs1. Αμετάβλητο παρέμεινε το απουσιολόγιο. Οι Μεϊτέ και Κένι έκαναν ξανά ατομικό στο γήπεδο ενώ οι Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Οι ποδοσφαιριστές του «δικεφάλου του βορρά» θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα του Πάσχα το απόγευμα στις 17:00.