Γιαννούλης: ΠΑΟΚ - Ενδιαφέρον από Premier League σύμφωνα με τους Γερμανούς
Ο ΠΑΟΚ κινείται σε όλα τα μέτωπα για την καλύτερη ενίσχυση του ρόστερ με τον Δημήτρη Γιαννούλη να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο όπως είχατε ενημερωθεί στο Gazzetta, όμως ο Δικέφαλος δεν παίζει μόνος του.
Σύμφωνα με τη «Kicker», ο διεθνής ακραίος μπακ έχει δεχθεί κρούση από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το πρωτάθλημα της Premier League, βάζοντας... φωτιά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Δικεφάλου.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η νεοφώτιστη Κόβεντρι είναι το κλαμπ που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Έλληνα αριστεροπόδαρου οπισθοφύλακα, με τον ίδιο ωστόσο, να προτιμά την επιστροφή του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.