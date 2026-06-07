Ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ αλλά σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, υπάρχει έντονη κινητικότητα και από την Premier League.

Ο ΠΑΟΚ κινείται σε όλα τα μέτωπα για την καλύτερη ενίσχυση του ρόστερ με τον Δημήτρη Γιαννούλη να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο όπως είχατε ενημερωθεί στο Gazzetta, όμως ο Δικέφαλος δεν παίζει μόνος του.

Σύμφωνα με τη «Kicker», ο διεθνής ακραίος μπακ έχει δεχθεί κρούση από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το πρωτάθλημα της Premier League, βάζοντας... φωτιά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η νεοφώτιστη Κόβεντρι είναι το κλαμπ που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Έλληνα αριστεροπόδαρου οπισθοφύλακα, με τον ίδιο ωστόσο, να προτιμά την επιστροφή του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ.