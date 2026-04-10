Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέτισε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, δίνοντας το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» προς τον Ρουμάνο προπονητή στο Βουκουρέστι.

Μια τετραμελής αντιπροσωπεία της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος ταξίδεψε το πρωί της Μ. Παρασκευής με ναυλωμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη ρουμάνικη πρωτεύουσα, για να βρεθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και της ταφής τους Μιρτσέα Λουτσέσκου, η αποστολή του ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε να επιστρέψει αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Λουτσέσκου

Ρίγη συγκίνησης στο τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τους δρόμους του Βουκουρεστίου να γεμίζουν από κόσμο που βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του Αγίου Ελευθερίου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Το φέρετρο του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή ήταν καλυμμένο με τη σημαία της χώρας του, με την ταφή να πραγματοποιείται με στρατιωτικές τιμές.