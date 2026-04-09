Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της Ένωσης στην Μαδρίτη που δεν είχε καθόλου τύχη και τη συνδυάζει με την ρεβάνς στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Ο θυμόσοφος λαός αναφέρει: η καλή μέρα απ' το πρωί φαίνεται και σίγουρα αυτή η λαϊκή ρήση βρήκε δυστυχώς για την ΑΕΚ την απόλυτη επαλήθευση στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης στην Μαδρίτη. Η Ράγιο Βαγεκάνο με ένα τυχερό τελείωμα, σε μία άριστη προσπάθεια ωστόσο άμεσης μετάβασης, για να κάνει το 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό και από κει και έπειτα φάνηκε ότι η τύχη θα είναι με το μέρος της. Έως και το 2-0 οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, να παίξουν σωστά και να επιχειρήσουν να βρουν γκολ ισοφάρισης, είχαν έξι περιπτώσεις, τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες και δυο από αυτές, αν μη τι άλλο ανεπανάληπτες, αλλά η ...θεά Τύχη είχε αντίθετη άποψη για την Ένωση. Μάλιστα σα να μην έφτανε αυτό, να μη βρει κοινώς γκολ ισοφάρισης όπως άξιζε βάση εικόνας και ευκαιριών ο Δικέφαλος, ήρθε προς το τελείωμα του πρώτου μισού του αγώνα το δεύτερο γκολ της Ράγιο να βάλει πολύ δύσκολα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς...

Διότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν καταφέρεις να βρεις τέρμα σε τόσο σπουδαίες ευκαιρίες, θα σε τιμωρήσει η μπάλα και θα το δεχτείς, όπως ακριβώς συνέβη στην αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν με τρεις ευκαιρίες να βρουν δυο τέρματα και ένα ακόμη το οποίο βέβαια σωστά ακυρώθηκε μιας και είναι εκτεθειμένος ο παίκτης που κλείνει το οπτικό πεδίο του Στρακόσια. Σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω ο Νίκολιτς είδε τον Πέτρο Μάνταλο να μένει εκτός στο τέλος του πρώτου 45λεπτου και προφανώς συνιστά... μούντζα μιας και το σχέδιο ήταν διαφορετικό και για την αξιοποίηση του Ραζβάν Μαρίν. Εδώ να σημειώσω για την οικονομία της κουβέντας ότι μοιραίος ήταν σίγουρα ο Κοϊτά για την ΑΕΚ ο οποίος απώλεσε δυο μοναδικές ευκαιρίες για να φέρει το ματς στα ίσα!

Κι αφού στράβωσε από την αρχή ο αγώνας είχαμε και συνέχεια στην ατυχία στο δεύτερο 45λεπτο και ενώ η ΑΕΚ μπήκε με σωστή νοοτροπία και επέβαλλε τον ρυθμό της και το παιχνίδι της. Έως και το 70' έφτανε στην περιοχή του αντιπάλου εύκολα αλλά είχε κάκιστες επιλογές στο τελευταίο τρίτο με τους Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα, ενώ απείλησε και με τον Μαρίν από απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ. Για να έρθει η φάση με το πέναλτι του Ρέλβας σε χέρι στήριξης πάνω σε σουτ το οποίο είχε κατεύθυνση στην εστία και προφανώς για αυτόν τον λόγο φώναξε τον Γάλλο, κακό διαιτητή, ο συμπατριώτης του στο VAR. Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι των Ισπανών έμοιαζε να συνιστά ταφόπλακα στην ελπίδα της Ένωσης για να διεκδικήσει κάτι στην ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, έως το 80' με 82' μάλιστα έδειχνε ότι δύσκολα θα βρει αντίδραση μετά το καταδικαστικό τρίτο τέρμα του Μπαλαθόν από το σημείο του πέναλτι.

Δυστυχώς για τον Νίκολιτς δεν πήρε πράγματα και από τις αλλαγές του, τουλάχιστον όσα θα ήθελε και θα περίμενε, αλλά και από τους μπροστινούς του σε κανονική ροή πλην της κεφαλιάς στο δοκάρι του Βάργκα. Ο διεθνής Ούγγρος φορ και ο Λούκα Γιόβιτς δεν βρέθηκαν ποτέ στο Βαγέκας δεν συνεργάστηκαν και εκ των πραγμάτων δεν απείλησαν ποτέ όσο θα ήθελε ο Σέρβος τεχνικός και οι ίδιοι προφανώς. Αλλά και από την είσοδο του Ζίνι δεν πήρε τίποτα ο Νίκολιτς και λίγα πράγματα από εκείνη του Γκατσίνοβιτς. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο; Σωστό το ερώτημα αλλά η απάντηση είναι πάντα στο χορτάρι και αντιλαμβάνομαι ότι με το σκορ στο 3-0 δεν είναι εύκολο να βρεις ψυχολογία, αλλά αυτό απαιτείται, τότε θες να βρεις το κάτι παραπάνω για να βρεις ένα γκολ που θα σου αφήσει ελπίδα, έστω μία μικρή για να παίξεις τα ρέστα σου στην ρεβάνς.

Σίγουρα στο τέλος της όποιας κουβέντας αυτό που κόστισε στην ΑΕΚ είναι οι χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο. Σε αυτό το σημείο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άξιζε να βρει τουλάχιστον ένα με δυο τέρματά και δεν το έκανε με τους Βάργκα, Κοϊτά δυο φορές και τον Περέιρα. Αλλά και στο φινάλε έστω στην κεφαλιά του Ζίνι θα μπορούσε να βρει γκολ το οποίο θα της χάριζε την ελπίδα, την αχτίδα ...φωτός, αλλά όπως σημείωσα από την αρχή, η ...θεά Τύχη τούτη τη φορά δεν ήταν σε κανένα σημείο του αγώνα με τον Δικέφαλο. Ακόμη και στο φινάλε ήρθε η κίτρινη κάρτα για να στερήσει την παρουσία του Λούκα Γιόβιτς από την ρεβάνς στην οποία η Ένωση θα ψάξει για το θαύμα... Αλλά το ερώτημα είναι: γίνονται θαύματα στις μέρες μας...;;;