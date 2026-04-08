Ταρέμι για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: «Ζήτω το Ιράν»

Ο Μεχντί Ταρέμι έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την είδηση για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

«Λευκός καπνός» για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (8/4), μιάμιση ώρα προτού λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν να δώσει παράταση δυο εβδομάδων στην εκεχειρία αυτή.

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή, ο Μεχντί Ταρέμι πήρε θέση υπέρ της πατρίδας του, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. O 33χρονος στράικερ ανέβασε μια φωτογραφία με τον χάρτη, γράφοντας χαρακτηριστικά «Ζήτω το Ιράν».

Ο άσος των Ερυθρολεύκων κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει υπάρξει ενεργός στα social media, κάνοντας έκκληση για ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε δηλώσει πως κανένα παιδί δεν θα πρέπει να είναι θύμα αυτών των συγκρούσεων, τόσο στην χώρα του όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.