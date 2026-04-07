Ολυμπιακός: Δεν ξέρω αν είναι «καμένη», ξέρω ότι είναι μηδέν

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να απαντήσει κάποια σοβαρά ερωτήματα για τον Ολυμπιακό.

Προκύπτει από πολλούς το ερώτημα, μήπως ο Ολυμπιακός είναι πλέον μία «καμένη» ομάδα.

Μήπως, δηλαδή, από τα πολλά παιχνίδια εδώ και δύο και πλέον χρόνια με τον απαιτητικό τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ οι παίκτες, οι πιο βασικοί, του κορμού όπως λέμε, έχουν «καεί»-και μαζί τους όλη η ομάδα.

Όσοι το υποστηρίζουν αυτό, θεωρούν ότι έτσι έρχεται και η απάντηση για την εικόνα που βγάζει η ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Κι ότι έτσι εξηγείται γιατί δεν μπορεί να βγάλει την ενέργεια και τις εντάσεις στις οποίες είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό μέχρι και τον περασμένο Μάϊο.

Εδώ, θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα υποερώτημα, βέβαια-πώς η ομάδα εμφανίστηκε με τόσο καλές εντάσεις και κατ΄ επέκταση με πραγματικά καλή εικόνα στο πιο υψηλό επίπεδο του Τσάμπιονς Λιγκ; Να μπορεί να κριθεί επαρκής η απάντηση ότι ακριβώς επειδή ήταν Τσάμπιονς Λιγκ έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν και μετά άδειασαν; Και δεν έχουν άλλα να δώσουν για το πρωτάθλημα;

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είναι «καμένη» ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα με κάποια ασφάλεια. 100% δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω από την αρχή της σεζόν στο πρωτάθλημα, με την εικόνα να χειροτερεύει όσο προχωράει η σεζόν…Mε προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η εικόνα, με τον Ολυμπιακό να μην έχει χρειαστεί να δώσει προκριματικά το καλοκαίρι σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟ. Ίσως κάπου να σε κάνει αυτό το στοιχείο να αναρωτιέσαι και να λες, «τι θα γίνονταν αν είχαν και προκριματικά;»…

Αλλά δεν μπορώ να δώσω μία απάντηση που να την πιστεύω εγώ ο ίδιος πρώτα απ΄ όλα. Αδυνατώ. Αυτή την στιγμή μόνο για ένα πράγμα είμαι σίγουρος αναφορικά με τον Ολυμπιακό. ότι η ψυχολογία της ομάδας του εδώ και καιρό είναι μηδέν. Και πιο κάτω από το μηδέν! Γι΄ αυτό δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία.

Αγωνιστικά θέματα ασφαλώς και υπάρχουν. Αλλά όταν βλέπεις μία ομάδα να τρώει γκολ σε τρία ντέρμπι στα πρώτα λεπτά και μετά να μην μπορεί να αντιδράσει, αυτό είναι πρωτίστως ψυχολογία. Όταν βλέπεις μία ομάδα να μην μπορεί να βάλει ένα γκολ στη Λάρισα και στο Λεβαδειακό των 10 παικτών, αυτό είναι πάνω απ΄ όλα ψυχολογία. Αυτό που σε εμένα βγαίνει όταν βλέπω τους παίκτες του Ολυμπιακού ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη, είναι ότι έχουν κομμένα πόδια. Κι όχι επειδή τρώνε κάποια αποδοκιμασία. Αλλά από το πρώτο λεπτό.

Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Είναι μέσα στην πίεση, τους τρώει το άγχος και τα πόδια γίνονται βαριά, επειδή το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ένα κακό αποτέλεσμα φέρνει το άλλο. Κι όσο συσσωρεύονται άσχημα αποτελέσματα, τόσο και πάει πιο κάτω η ψυχολογία. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, αλλά πολύ περισσότερο στις πιο μεγάλες. Όσο πιο μεγάλη ομάδα είσαι και πλακώνουν τα άσχημα αποτελέσματα, τόσο πιο δύσκολα σηκώνεις κεφάλι. Αυτό είναι νόμος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Όποιος υποτιμάει τον παράγοντα ψυχολογία δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Ο μεγάλος Λάγιος Ντέταρι κάποτε μου είχε πει ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα ποδοσφαιριστή είναι η ψυχολογία. Και μιλάμε για έναν τεράστιο μπαλαδόρο, ε;

Άσχετο: Μηδέν ψυχολογία είναι ακόμη και το να έχεις την μπάλα στα χέρια σου για εκτέλεση πλαγίου άουτ και να σου γλιστράει από τα χέρια. Καλά, για το πόσες φορές γλίστρησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε διάφορες στιγμές του αγώνα, δεν το συζητάω.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν φάουλ αυτό που έγινε πάνω στον Κλέιτον εκατοστά έξω από την περιοχή της ΑΕΚ στο 90ο λεπτό; Μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Σε ιδανική θέση για απευθείας εκτέλεση. Πολλές φορές λέμε ότι τέτοια φάουλ είναι «μισά πέναλτι». Κι όμως ο Γερμανός διαιτητής δεν σφύριξε τίποτα.

Είναι μόνο μία «λεπτομέρεια» αυτή, όπως κι ένα φάουλ πάνω στον Ζέλσον σε πάρα πολύ καλή θέση για σέντρα και κάποιες άλλες τέτοιες αποφάσεις, που εξηγεί τις αμφιβολίες που είχα διατυπώσει για τον ορισμό του Στίλερ στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Διότι, ένας διαιτητής που σε έχει παίξει τρεις φορές με την ίδια ομάδα κι έχεις κερδίσεις και τις τρεις, ανθρώπινο είναι να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές να σου δώσει υπέρ φάσεις, που θα βοηθήσουν να κάνει τέσσερις τις νίκες στα τέσσερα ματς με τον ίδιο ρέφερι.

