Επιχείρηση ανασύνταξης συντελείται στον Ολυμπιακό μέσα από συζητήσεις για το τι δεν πήγε καλά με την ΑΕΚ και κυρίως για την εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Στον Οργανισμό του Ολυμπιακού έχει αρχίσει από το βράδυ της Κυριακής μία σειρά από συζητήσεις για όλα όσα δεν πήγαν καλά στο 0-1 με την ΑΕΚ αλλά και τι μπορεί να αλλάξει ενόψει της συνέχειας. Συζητήσεις που έχουν να κάνουν και με το όχι καλό πρόσωπο των Ερυθρόλευκων το τελευταίο διάστημα. Όπως έχετε διαβάσει εξάλλου υπήρξε μία σχεδόν ημίωρη κουβέντα μεταξύ Μεντιλίμπαρ και παικτών στα αποδυτήρια των Πειραιωτών έπειτα από την ήττα του Φαλήρου.

Γενικότερα γίνονται κουβέντες σε επίπεδο αυξημένου προβληματισμού για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας αλλά και τα δεδομένα ενόψει της συνέχειας. Τα Play Offs δεν έχουν τελειώσει - φυσικά - εδώ για τον Ολυμπιακό που έχει στις 19 Απριλίου ένα κρισιμότατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Ο προβληματισμός που υπάρχει είναι προφανώς γενικός και αφορά όλη την ομάδα (παίκτες και τεχνικό επιτελείο). Και όπως είναι λογικό όσο τα αποτελέσματα συνεχίζουν να είναι αρνητικά θα υπάρχει και πιο μεγάλη πίεση και ένα μεγαλύτερο πρέπει για τον κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Τώρα το τι θα χρειαστεί θα κρίνουν οι αρμόδιοι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προφανώς, ωστόσο σίγουρα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό ότι η ομάδα αντί να βελτιώνεται γίνεται όλο και χειρότερη στο γήπεδο μην έχοντας ουσία, ξεκάθαρο σχέδιο και μην βρίσκοντας και γκολ σε συνεχόμενες αναμετρήσεις.