Αλγκουαθίλ: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους φίλους του Ολυμπιακού»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε και στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού μετά το 0-1 με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ντεμπούτο, το κέντρο, τα άκρα και το τι θα κρατήσει: «Αρχικά, θέλω να πω πως είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ξέρω τι είναι να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με αυτή τη φανέλα.

Παρόλο που είμαι λίγο εδώ, νιώθω πληγωμένος. Η Σοσιεδάδ και ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικοί σύλλογοι, με διαφορετικούς παίκτες. Εδώ δεν δεχόμαστε την ήττα, ούτε την ισοπαλία, πρέπει να κερδίζουμε. Θέλω να σας πω πως δεν θα σταματήσω να δουλεύουμε προκειμένου όλοι, εσείς και εμείς, να είμαστε περήφανοι για την ομάδα».

Για το τι θα ήθελε να πει στον κόσμο: «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή. Πιέσαμε ψηλά, δημιουργήσαμε κίνδυνο κόντρα σε μία ομάδα που παίζει ψηλά και έχει την κατοχή. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν καλύτεροι.

Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος εκείνοι ανέβηκαν ψηλά, δημιούργησαν κίνδυνο γιατί είναι μία καλή ομάδα. Αυτό που έχω σαν ιδέα είναι αυτό που είδατε στο πρώτο μισάωρο, μία ομάδα που θέλει να πιέζει. Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μία διαδικασία, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».

Για τον χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί ο δικός του Ολυμπιακός: «Όπως είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Θα πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό ματς. Είναι λίγος ο χρόνος και θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού».

Για τη Γιαγκελόνια: «Κάθε λεπτό που περνάει με κάνει πιο σοφό και γνωρίζω τους παίκτες. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, ξέρουμε σε πιο γήπεδο παίζουμε. Μόλις βρούμε νίκες θα υπάρξει η ηρεμία προκειμένου να δουλέψουμε όπως θέλουμε. Υπάρχει και η διακοπή αλλά θα φύγουν πολλοί παίκτες γιατί είμαστε ο Ολυμπιακός. Γνωρίζω τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν».

Για τον Αρμάντο Γκονζάλες: «Σίγουρα τον ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχει συνηθίσει να βάζει γκολ αλλά σε άλλο πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις που έχουμε εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσαρμοστεί. Έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά πρέπει να βελτιώσει πράγματα. Είναι ένα παιδί που κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνει πράγματα και αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν νέο παίκτη. Πιστεύουμε πως στο τέλος της σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος».

