Νικολαΐδης: «Καταπληκτικό το διάβασμα και η διαχείριση του Νίκολιτς, απεγνωσμένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έπλεξε το εγκώμιο του Μάρκο Νίκολιτς για το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης», υποστηρίζοντας ότι η προσήλωση των παικτών της ΑΕΚ ήταν τρομερή.

Το ντέρμπι του Φαλήρου μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ ανέλυσε στη NOVA και στην εκπομπή Monday FC ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος τόνισε πως η ΑΕΚ ήταν εξαιρετικά στημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος διαχειρίστηκε καταπληκτικά το ματς με την Ένωση να φεύγει με το διπλό.

«Υπήρχε μια εξέλιξη στα τρία φετινά ματς μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ ανέβαζε την απόδοσή της και για τον Ολυμπιακό συνέβαινε το αντίθετο. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα πως θα έπαιζε η ΑΕΚ αν δεν σκόραρε νωρίς. Η ΑΕΚ ήθελε να μην χάσει και άλλαξε την τακτική. Έπαιξε πιο πίσω, άφησε την μπάλα στον Ολυμπιακό και δεν δημιουργούσε. Προηγήθηκε νωρίς και δεν άφησε εκτός από μια στιγμή στο 21' στον Ελ Καμπί τον Ολυμπιακό να κάνει φάσεις. Τόσο μη δημιουργικό Ολυμπιακό δεν ξαναείδα με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό είχε να κάνει με την τρομερή προσήλωση των παικτών της ΑΕΚ. Αμυντικά δεν υστέρησε κανείς. Δεν υπήρχε κακός παίκτης της ΑΕΚ αμυντικά. Δεν θυμάμαι σέντρα του Ολυμπιακού από ξεμαρκάριστο παίκτη, δεν μπορούσε να βγάλει υπεραριθμίες. Το εξτρέμ βοηθούσε το μπακ και είτε ο Μαρίν, είτε ο Πινέδα γύριζαν. Τα στόπερ καθάριζαν τις ψηλές μπαλιές, ο Πινέδα έτρεχε παντού, ο Μαρίν κάλυπτε τον χώρο. Η ΑΕΚ ήταν καλά διαβασμένη, στήθηκε από τον Νίκολιτς καταπληκτικά και διαχειρίστηκε καλά το ματς καθώς όλες οι αλλαγές βοήθησαν. Η ΑΕΚ κράτησε παραπάνω την μπάλα με τις αλλαγές και άρχισε να βγαίνει προς το τέλος πατώντας περιοχή», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας:

«Η ΑΕΚ θα μπορούσε να βγάλει πέντε με έξι καλές αντεπιθέσεις παραπάνω για ένα δεύτερο γκολ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον νου του στην άμυνα, το παιχνίδι του ήταν απεγνωσμένο με τις μεγάλες μπαλιές του Τζολάκη. Δεν υπήρχε σχέδιο γιατί δεν έβγαινε τίποτα στον Ολυμπιακό. Στο 1-0 πάντα είναι επικίνδυνο και υπήρχε ένα σουτ του Γιαζίτσι, όπου αν δεν ήταν εκεί ο Πιρόλα θα μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει τη νίκη. Αυτό έγινε γιατί η ΑΕΚ ήταν λίγο επιπόλαιη μπροστά με την μπάλα, αλλά γενικότερα ο τρόπος διαχείρισης του 1-0 από την ΑΕΚ ήταν καταπληκτικός. Δεν γίνεται και να κερδίσει η ΑΕΚ στο Φάληρο και να παίξει μπαλάρα. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο συνέχεια».

Όσο για τους παίκτες που ξεχώρισε από πλευράς ΑΕΚ πρόσθεσε: «Ο Περέιρα έκανε την κούρσα στο γκολ, κανείς δεν μπόρεσε να τον φτάσει. Ο Ρότα ήταν πολύ καλός, ο Πένραϊς ήταν επίσης πολύ καλός. Ο Πινέδα και ο Μαρίν επίσης πήγαν πολύ καλά, όπως και τα δύο στόπερ (σ.σ. οι Ρέλβας και Μουκουντί). Καμιά φορά αδικούνται τα μπακ αν δεν βοηθάνε οι εξτρέμ. Είσαι ανάμεσα σε δύο, περνάει ο ένας και γίνονται πέντε φάσεις από τη μεριά σου. Τι να κάνει ο μπακ μόνος του. Αν έχει βοήθειες όμως όπως είχαν τα μπακ της ΑΕΚ, τα πράγματα είναι καλύτερα. Τα πήγαν καλά στις μονομαχίες και στη νοοτροπία».

Ο Νικολαΐδης σχολίασε και το τι δεν πάει καλά στον Ολυμπιακό: «Για να παίζει καλά ο Ολυμπιακός το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ πρέπει να είναι στο 100% σε ένταση, δύναμη και φυσική κατάσταση και να είναι και σε καλή μέρα. Αν πέσει από το 100% έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Δύναμή του είναι οι προσωπικές μονομαχίες και δεύτερες μπάλες. Δεν έγινε τίποτε από αυτά εχθές. Δεν είχε και σε καλή μέρα παίκτες και το παιχνίδι του διαβάζεται εύκολα από έναν καλό προπονητή όπως ο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός ήθελε νίκη και δεν μπόρεσε να το δείξει στο γήπεδο. Όταν παίζει ο Ταρέμι με τον Ελ Καμπί δεν πάει καλά το παιχνίδι. Ο Τσικίνιο φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος, επίσης ο Ζέλσον δεν είναι. Ο Ελ Καμπί προσπαθούσε από την άλλη παραπάνω. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι δεν το πίστευε ψυχολογικά, δεν έκανε φάσεις και αυτό σε παίρνει από κάτω. Δεν ήταν έκπληξη το παιχνίδι χθες».

Τέλος, για τη μάχη του τίτλου και τη διαφορά των πέντε βαθμών της ΑΕΚ στην κορυφή υποστήριξε: «Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα πάρει και το πρωτάθλημα».