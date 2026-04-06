Με μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας παράλληλα το στίγμα για τη συνέχεια.

Με ξεκάθαρο μήνυμα προς τον κόσμο και το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια των Play Offs, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ευχαριστώντας για τη δυναμική παρουσία στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν στη στήριξη του κόσμου, που για ακόμη μία φορά έδωσε το «παρών» και αποτέλεσε σημείο αναφοράς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν, με πέντε αγωνιστικές στα Play Offs και τον τελικό του Κυπέλλου να ακολουθεί, σε μια περίοδο που απαιτεί συγκέντρωση, πίστη και κοινή πορεία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένα “ευχαριστώ” είναι λίγο για όλο αυτόν τον κόσμο, που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ο 12ος παίκτης.

Τίποτα δεν μπορεί να μας απογοητεύσει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον στόχο από τα μάτια μας.

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μπροστά μας πέντε συν έναν τελικούς. Μάχες που πρέπει και μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ομάδα μας έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει ότι βρίσκούμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη κι όταν πολλοί σπεύδουν να μας ξεγράψουν. Και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουμε ξανά.

Τώρα είναι η στιγμή να μείνουμε όλοι ένα. Πιο κοντά από ποτέ. Με πίστη, με πάθος, με καρδιά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι μάχες για τους μεγάλους στόχους είναι μπροστά μας.»