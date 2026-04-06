Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... αριστερό καθώς ηττήθηκε από την ΑΕΚ στο Φάληρο (0-1) και είδε τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται στο -5 στην έναρξη των PlayOffs της Stoiximan Superleague.
Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε σχετικό post για την επόμενη μέρα της ομάδας μετά από αυτή την ήττα και έδειξε την πίστη του για τη συνέχεια αφού έγραψε: «Δεν τα παρατάμε ποτέ».
Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο με στόχο την επιστροφή στις νίκες.
