Ο Κριστιάν Καρεμπέ πήρε θέση μέσω των social media και αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... αριστερό καθώς ηττήθηκε από την ΑΕΚ στο Φάληρο (0-1) και είδε τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται στο -5 στην έναρξη των PlayOffs της Stoiximan Superleague.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε σχετικό post για την επόμενη μέρα της ομάδας μετά από αυτή την ήττα και έδειξε την πίστη του για τη συνέχεια αφού έγραψε: «Δεν τα παρατάμε ποτέ».

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο με στόχο την επιστροφή στις νίκες.