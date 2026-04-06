Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό μετά την τραγική χθες εικόνα του.

Το σκηνικό είναι στο 56ο λεπτό. Ο ρεπόρτερ της Cosmote μας ενημερώνει ότι ο Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει για αλλαγή, άμεσα, τρεις παίκτες: Μουζακίτη, Τσικίνιο, Γιαζίτσι.

Γυρίζει κι ο τηλεοπτικός φακός στον πάγκο και βλέπουμε τον Γιαζίτσι μέσα στα νεύρα, μόλις να έχει δεχθεί εντολή να γυρίσει πίσω στο χώρο της προθέρμανσης, αφού η τελική απόφαση ήταν να μπουν οι δύο πρώτοι και όχι κι αυτός. Ο Τούρκος μονολογώντας και σε έξαλλη κατάσταση, πήγε πίσω για να συνεχίσει το ζέσταμα. Οι δύο άλλες αλλαγές έγιναν στο 58’, ενώ τελικά ο Γιαζίτσι μπήκε 13 λεπτά αργότερα, στο 71’.

Θα μου πείτε, τα θυμάσαι και τα γράφεις αυτά γιατί έστειλε την μπάλα στα δίκτυα στο 98’. Έτσι είναι. Αλλά έτσι γράφεται κι η ιστορία. Με ένα γκολ η, μία ασίστ. Κι αυτός ο παίκτης μοιάζει να έχει κάτι που δεν το βλέπεις εύκολα φέτος σε άλλο του Ολυμπιακού. Να είναι λίγο άνιωθος! Όλους τους άλλους τους βλέπεις να πνίγονται μέσα στην κακή τους ψυχολογία, να μην έχουν το ηθικό να κάνουν κάτι, να αντιδράσουν. Αυτός είτε γιατί είναι κάπως στον κόσμο του, είτε γιατί παίζει σπάνια βασικός και λίγα λεπτά αλλαγή, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν δείχνει χαμένος.

Την πρώτη αγωνιστική από μία δική του γκολάρα ο Ολυμπιακός είχε πάρει το τρίποντο, με τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο Καραϊσκάκη. Στο Αγρίνιο από ένα δικό του καλοκτυπημένο κόρνερ είχε έρθει το μοναδικό γκολ, που έφερε τρίποντο. Στο άλλο ματς με τον Παναιτωλικό, με το σκορ στο εύθραυστο 1-0, έκανε το 2-0 στο 89’ και κλείδωσε έτσι το τρίποντο. Στη Φιλαδέλφεια, στη φάση του πέναλτι του 1-1, είχε μπει στη φάση και δύο φορές είχε πλασάρει για να ισοφαρίσει. Χθες έκανε ωραίο γκολ. Και με το δεξί. Ξερό σουτ.

Νωρίτερα στο ματς ο Τούρκος δεν είχε κάνει κάτι σπουδαίο, όμως κάτι προσπαθούσε. Έβγαζε μία ηρεμία στο πώς κυκλοφορούσε την μπάλα, πέρασε μία έξυπνη πάσα στον Τσικίνιο, είχε μία εκτέλεση φάουλ με ενδιαφέρον, πήγε και πίσω κι έκλεψε. Έχει τα μειονεκτήματα που ξέρουμε, δεν θα διώξει καλά ανασταλτικά, δεν θα κερδίσει μάχες, δεν θα σπριντάρει. Αλλά έχει μία ποιότητα που λείπει αυτή την στιγμή από την ενδεκάδα. Μπορεί να σου κάνει το καλό σουτ η, την καλή πάσα, πράγματα που εδώ και καιρό δεν τα βλέπουμε από κανέναν.

Δεν ξέρω αν πρέπει να παίζει βασικός, αν πρέπει να του αλλάξει θέση και να τον περάσει πίσω από τον σέντερ φορ, αν πρέπει να μπαίνει αλλαγή πιο νωρίς. Ξέρω, όμως, ότι κάτι μπορεί να σου κάνει, το οποίο οι άλλοι δεν μπορούν. Είχε μπει με τη Λάρισα στο 80’ κι αμέσως έβγαλε μία σέντρα φαρμάκι, την οποία δεν είχε αξιοποιήσει ο Κλέϊτον. Μετά σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά τον κόντραραν. Κάτι πάει να κάνει. Πρέπει να τον εκμεταλλευθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός σε αυτό το κρίσιμο φινάλε, ακριβώς και γι΄ αυτό τον λόγο, γιατί μοιάζει κάπως άνιωθος, την ώρα που όλοι οι άλλοι έχουν ψυχολογία μηδέν.

Συν τοις άλλοις βλέπεις ότι οι άλλοι επιθετικογενείς παίκτες είναι στα ρηχά νερά. Ο Ζέλσον είναι σαν να τα έχει «φτύσει», σαν να έχει να δώσει δύο καλές ενέργειες όλες κι όλες ανά ματς, κι αυτές εκτός περιοχής. Ο Ποντένσε τα ίδια και χειρότερα. Άντε καμία έξυπνη πασούλα στον Ταρέμι, μέχρι εκεί. Και κάτι ξεψυχισμένα σουτ. Εδώ δεν πέρασε μία φορά στα 58 λεπτά τον Ρότα, τι να συζητάμε.

Ο Ελ Κααμπί έχει να βάλει γκολ σε σημαντικό παιχνίδι πάνω από πέντε μήνες! Χθες του κάνει μία ωραία βαθιά μπαλιά ο Τζολάκης κι ενώ έχει υποδεχθεί την μπάλα κι ο αντίπαλος του έχει βγει εκτός φάσης, γλιστράει μέσα στην περιοχή του Στρακόσια. Και λίγο μετά του βγάζει ωραία πάσα ο Μουζακίτης για να φύγει μπροστά και ο Μαροκινός χάνει το κοντρόλ. Δεν είναι κατάσταση σέντερ φορ Ολυμπιακού αυτή.

Ο Ταρέμι έχει μισή ώρα καλό παιχνίδι. Στα πρώτα 30, άντε 35 λεπτά που είχε αντοχές, ο Ολυμπιακός υπήρχε στο παιχνίδι, δεν ήταν καλή η ομάδα, αλλά υπήρχε. Έβγαζε μία αντίδραση. Με το που «έκατσε» ο Ιρανός, ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε καν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ψάχνεις λύσεις κι από εκεί που δεν τις πιστεύεις. Στον Γιαζίτσι η, ακόμη και στον Κλέϊτον! Ο Βραζιλιάνος μπήκε χθες κι αυτός στο 71’ και πάλεψε. Μετά από ένα κακό κοντρόλ στην πρώτη επαφή, κάτι έκανε. Βγήκε να υποδεχθεί μπάλες, πάσαρε με πόδια και κεφάλι. Όχι ότι είναι αρκετά αυτά, όμως εδώ αναζητάς κάτι μέσα στην απελπισία σου.

Διότι στην πραγματικότητα σε απελπισία είσαι.

Άσχετο: Τι μπορεί να διεκδικήσει μία ομάδα σε ένα ντέρμπι, όταν έχει μηδέν τελικές εντός εστίας; Χωρίς γκολκίπερ να έπαιζε χθες η ΑΕΚ, γκολ δεν θα έτρωγε! Τα στατιστικά ήταν 7 τελικές ο Ολυμπιακός, καμία στην εστία. Έξι τελικές η ΑΕΚ, μία στην εστία, το γκολ!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έγραψα χθες το μεσημέρι εδώ στο gazzetta.gr ένα ολόκληρο κατεβατό για το πόσο χάλια μπαίνει φέτος ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι, και δη μέσα στο Καραϊσκάκη. Και το εμφάνισα ως μεγαλύτερο κίνδυνο ακριβώς για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι και στα 40 δευτερόλεπτα ο Ταρέμι χωρίς λόγο κάνει φάουλ στον Πινέδα και βάζει την ΑΕΚ, που είναι σούπερ στις στατικές φάσεις, στην περιοχή του Τζολάκη-βγήκε καλά ο Τζολάκης, με γροθιές, και το καθάρισε, οκ. Μετά από τέσσερα λεπτά ο Ρέτσος δίνει στην ΑΕΚ την ιδανική αντεπίθεση και το 0-1.

Τι σχόλιο μπορώ να κάνω;

