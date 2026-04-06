Τελείωσε η μάχη πριν αρχίσει;

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την ΑΕΚ που είναι αγκαλιά με τον τίτλο και τον Ολυμπιακός και τον ΠΑΟΚ που για διαφορετικούς λόγους έμπλεξαν με προβλήματα που κουβαλάνε καιρό χωρίς να τα αντιμετωπίζουν.

Υποτίθεται ότι θα βλέπαμε τα πιο ανοιχτά και τα πιο συναρπαστικά play off των τελευταίων χρόνων: την πρώτη κιόλας αγωνιστική το προβάδισμα που η ΑΕΚ απέκτησε είναι τόσο μεγάλο που το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι πλέον μόνο μόνη της μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Η νίκη της στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό (0-1), σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟ στην Τούμπα της δίνουν ένα αβαντάζ πέντε βαθμών από τους διώκτες της. Κανείς ποτέ δεν έχασε ένα πρωτάθλημα σε μια τέτοια συνθήκη. Είναι απολύτως λογικό ότι τα πανηγύρια στην Νέα Φιλαδέλφεια ξεκίνησαν από χθες το βράδυ: αν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική μπορεί να αρχίσει τις προετοιμασίες της για την φιέστα του τίτλου.

Προετοιμασία και σχέδιο

Πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη είχα γράψει πως το μόνο ερωτηματικό που συνοδεύει την ΑΕΚ είχε να κάνει με την όποια αντοχή της άμυνας της που τελευταία (στο Βόλο και στο Περιστέρι) είχε προβληματική εικόνα. Είχα ωστόσο επισημάνει πως σε αυτά τα ματς η ΑΕΚ είχε δεχτεί γκολ γιατί είχε βγει ψηλά στο γήπεδο για να κάνει η ίδια το παιχνίδι – πράγμα που στο Καραϊσκάκη δεν ήταν απαραίτητο. Η ΑΕΚ πατώντας καλά στα μετόπισθεν, και με καλύτερους τους τέσσερις αμυντικούς της που κέρδισαν όλα τα «ένας εναντίον ενός» με τους επτά παίκτες που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε μεσοεπιθετικά πήρε το ματς υπενθυμίζοντάς μας νωρίς και μια άλλη αρετή της: το να μπαίνει στο ματς καλά. Το γκολ στο 4΄μετά από μια αντεπίθεση που δημιούργησε σπριντάροντας ο Περέιρα μετά από ένα κλέψιμο της μπάλας σε μια πάσα του Ρέτσου, και ολοκλήρωσε ο Κοϊτά διασχίζοντας το γήπεδο ανενόχλητος, έκρινε τελικά το ματς, αλλά δεν είναι τυχαίο. Η ΑΕΚ μπήκε συγκεντρωμένη και σκόραρε νωρίς όπως έκανε στα ματς με τον Λεβαδειακό, την ΑΕΛ, την Τσέλιε εκτός έδρας, την Κηφισιά. Οι προσεγγίσεις της στα παιχνίδια είναι συχνά υποδειγματικές, όπως άλλωστε και η ικανότητα της να κερδίζει με 1-0. Η χθεσινή της νίκη ήταν η ένατη με αυτό το σκορ: ο κόουτς Νίκολιτς, που μεταξύ άλλων δείχνει και πως μια ομάδα πρέπει να παίζει όταν αγωνίζεται με δυο φουνταριστούς, είχε πει από το καλοκαίρι ότι αγαπάει αυτές τις νίκες. Προφανώς γιατί ξέρει να τις παίρνει.

Η ΑΕΚ πήγε στο Καραϊσκάκη για να δείξει τις αρετές που της δίνουν ένα πρωτάθλημα – που βασίζεται πρώτα από όλα σε ένα εντυπωσιακό σερί που πολλοί κάνουν πως δεν βλέπουν. Η πρωτοπόρος είναι αήττητη στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο, έχει κερδίσει στην διάρκεια της σεζόν παίκτες και πρωταγωνιστές, ενισχύθηκε σημαντικά με τον Βάργκα τον Ιανουάριο και κάνει σπουδαία πράγματα και στην Ευρώπη όπου βρίσκεται τέσσερα βήματα από τον τελικό του Conference League. Σίγουρα δεν είναι ομάδα που ο Ολυμπιακός έπρεπε να την υποδειχτεί με την άμυνα στην σέντρα και μια αλαλούμ συμπεριφορά νωρίς νωρίς. Αλλά αυτά ο Ολυμπιακός τα κάνει πολύ συχνά. Γιατί; Γιατί προσπαθώντας να λύσει το επιθετικό του πρόβλημα, ειδικά εντός έδρας, νομίζει πως η λύση είναι η πίεση από νωρίς και η προσπάθεια να «πνίξει» τον αντίπαλο αμέσως: οι οπαδίστικες κουταμάρες με την οποία η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πορεύεται, έχουν αντικαταστήσει την στοιχειώδη ποδοσφαιρική λογική.

Συνέχεια από τα προηγούμενα

Αν η ΑΕΚ έδειξε μυαλό, προετοιμασία και δυνατότητες, ο Ολυμπιακός ήταν κι αυτός συνέχεια από τα προηγούμενα. Το 4-2-4 (με τον Μπρούνο να κατεβαίνει πότε πότε για να δει τι συμβαίνει και τον Ροντινέι να έχει να σπριντάρει από πέρυσι) ακολουθείται τόσο προβλεπόμενα που και 11 καρέκλες να τοποθετήσει ο αντίπαλος προπονητής στο γήπεδο είναι αμφίβολο αν ο Ολυμπιακός θα κάνει φάσεις. Αν μέχρι χθες όλη η προσπάθεια βασιζόταν σε σέντρες, χθες κι αυτές ακόμα έγιναν περιζήτητες. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και η απάντηση του Μεντιλίμπαρ στο αδιέξοδο ποδόσφαιρο του δευτέρου ημιχρόνου ήταν να βγάλει και τα εξτρέμ και να πάει σε μια λύση που έκανε τον τερματοφύλακα Τζολάκη να μοιάζει οργανωτής. Στο τέλος, στο μοναδικό σουτ εντός εστίας που έγινε σε όλο το ματς, ο Γιαζίτζι βρήκε ένα γκολ που ακυρώθηκε από τον διαιτητή Στίλερ αφού ο Πιρόλα κρίθηκε ότι είναι σε θέση οφσάιντ. Η ΑΕΚ θα πλήρωνε ακριβά ότι δεν έψαξε το δεύτερο γκολ μολονότι είχε χώρους στην διάθεσή της. Αλλά αν ο Ολυμπιακός σώθηκε στην Νέα Φιλαδέλφεια στις καθυστερήσεις αυτό δεν σημαίνει πως θα σωνόταν και χθες. Ηταν και λίγο θεία δίκη: ο Αντρε Λουίς που στο προηγούμενο ματς πήρε το πέναλτι με το οποίο ο Ταρέμι ισοφάρισε δεν μπαίνει καν στις αποστολές.

Φλύαρος ο ένας, αξιοπρεπής ο άλλος

Πριν τον Ολυμπιακό είχε σκοντάψει και ο επίσης στρυμωγμένος ΠΑΟΚ, που παρουσιάζει και σημάδια διοικητικής έλλειψης σοβαρότητας: η ανακοίνωση κατά της διαιτησίας και της ΕΠΟ μετά από το χθεσινό ματς δείχνει ταραχή και αυτή είναι κακός σύμβουλος. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε κι αυτός γκολ σε ντέρμπι, αδυνατώντας να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟ, παρά την όρεξη του Κωνσταντέλια, που στο 48΄έδωσε στον Γερεμέγιεφ μια καταπληκτική ευκαιρία κάνοντας την ενέργεια της χρονιάς αλλά αυτός την σπατάλησε. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κένι, τον Μεϊτέ και τον Ζίφκοβιτς, με τον Τάισον κουρασμένο, και τον Χατσίδη να μπλέκει με τους αμυντικούς του ΠΑΟ (που αυτή την φορά δεν τον ξέχασαν), ήταν ελάχιστα απειλητικός και ανίκανος να βρει τις αγαπημένες του συνεργασίες. Η διαφορά του αυτό τον καιρό είναι η διαφορά του Μεϊτέ με τον Ζαφείρη. Ο Μεϊτέ δένει τις γραμμές, καλύπτει και δημιουργεί. Ο Ζαφείρης, που παίζει στην θέση του, απλά τρέχει. Καλό είναι το τρέξιμο αλλά για να κάνεις ως πλέι μέικερ από τα μετόπισθεν λειτουργικό τον ΠΑΟΚ χρειάζεται και κάτι παραπάνω.

Οι δύσκολες μέρες που περνά ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που έφυγε για να πάει να συμπαρασταθεί στον πατέρα του που δίνει μάχη όντας σε κόμμα στο νοσοκομείο στο Βουκουρέστι, είναι κάτι που έπαιξε το ρόλο του: ο συνήθως βλοσυρός Λουτσέσκου είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και απορώ πως δεν είχε φύγει ήδη από την Παρασκευή που ο πατέρας του έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Στον ΠΑΟΚ συσσωρεύονται ξαφνικά πολλά, ενώ καιρό τώρα έχει εμφανιστεί και άγχος: ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος των 100 χρόνων μπορεί να γίνει κίνητρο και συγχρόνως υψηλό εμπόδιο. Η εντύπωση μου είναι πως την Κυριακή του Θωμά θα παίξει κόντρα στην ΑΕΚ, που θα χει δώσει τα δυο ματς με την Ράγιο Βαγιακάνο, την τελευταία του ζαριά. Αυτό από μόνο του δεν είναι καλό.

Ο ΠΑΟ πήρε μια ισοπαλία βασιζόμενος στην καλή του άμυνα: είναι ο τομέας με τον οποίο έχει βασικά ασχοληθεί ο Μπενίτεθ. Θα μπορούσε να πάρει και το ματς αν ο Ζαρουρί ήταν πιο προσεχτικός, αλλά η πρόθεση του Ισπανού προπονητή ήταν τελικά απλά να δείξει την πρόοδο της ομάδας του σε ένα γήπεδο που φέτος δυο φορές είχε υποφέρει. Αν δείξει συνολικά πρόοδο στα play off εγώ λέω πως τελικά θα μείνει και ο Μπενίτεθ παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτόν και στελέχη του ΠΑΟ. Τα αποτελέσματα φτιάχνουν και τις σχέσεις: για τον Ισπανό είναι μάλλον κακή η διακοπή του πρωταθλήματος γιατί προκαλεί, όπως όλες οι διακοπές, πολλές συζητήσεις. Κάτι που ο ΠΑΟ κατά την γνώμη μου δεν χρειάζεται.

Νέο ενδιαφέρον, νέοι στόχοι

Είχαμε επίσης και τα play out και τα περίφημα play off για τις θέσεις 5-8. Στα play out υπήρχε η πιθανότητα να τελειώσουν όλα την πρώτη αγωνιστική: αν ο Αστέρας και ο Πανσερραϊκός δεν κέρδιζαν την ΑΕΛ και την Κηφισιά αντίστοιχα, οι επόμενες αγωνιστικές θα ήταν διαδικαστικές. Όμως τα κατάφεραν και οι δυο, θυμίζοντας μάλιστα αρετές που είχαμε ξεχάσει. Ο Πανσερραϊκός τρέχει το καλύτερο σερί από όλες τις ομάδες που παίρνουν μέρος στην διαδικασία: έχει στα έξι τελευταία ματς μόνο μια ήττα – από τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας στραπατσάρισε την ΑΕΛ θυμίζοντας πως έχει παίκτες όπως ο Μπαρτόλο, ο Καλτσάς, ο Μακέντα, ο Παπαδόπουλος που μπορεί στο φινάλε να τον πάρουν από το χέρι: δεν θα είναι απίθανο στο τέλος ένας από τους δυο να σωθεί κι ας έχει κάνει η ΑΕΛ καλύτερο πρωτάθλημα και από τους δυο.

Τέλος για την κατάταξη για τις θέσεις 5 έως 8 το ματς ΟΦΗ – Λεβαδειακός που ακολουθεί είναι κομβικό. Ο ΟΦΗ αν κερδίσει τον Λεβαδειακό θα τον πλησιάσει και θα δώσει το δικαίωμα αυτό και στον νικητή του ματς Αρης – Βόλος, αν υπάρξει. Ο Λεβαδειακός με μια νίκη στα έξι τελευταία ματς αντέχει, αλλά την ισοπαλία από τον Άρη την πήρε με τύχη. Ο Αρης δεν κερδίζει ούτε και ματς στα οποία είναι καλύτερος! Δικαίως διαμαρτύρεται για την διαιτησία των Παπαπέτρου/ Κουμπαράκη, αλλά όταν σε ένα ματς έχεις τρία δοκάρια το πρόβλημα σου είναι πολύ σύνθετο. Την Μεγάλη Τετάρτη έχει ευχέλαιο. Μπορεί να είναι θαυματουργό…