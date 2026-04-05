Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς, όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν αντιδρούμε»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα από την ΑΕΚ τόνισε πως η Ένωση ήταν ανώτερη και στάθηκε στο γρήγορο γκολ που δέχθηκαν οι ερυθρόλευκοι.

Μιλώντας μετά την ήττα με 0-1 από την ΑΕΚ στο Φάληρο, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στην Cosmote TV:

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του.

Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς. Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό. Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς».