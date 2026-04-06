Κιτρινόμαυρη «τρέλα» από τους οπαδούς της ΑΕΚ, καθώς το σύστημα των εισιτηρίων δεν εμφανίζει πλέον διαθέσιμα... μαγικά χαρτάκια για το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των play offs με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ εδώ και μερικές μέρες έχει βγάλει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια και για τα τρία ντέρμπι των play offs με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Από την πρώτη στιγμή τα εισιτήρια έφευγαν με γρήγορους ρυθμούς και για τις τρεις αναμετρήσεις, αλλά αυτό το οποίο προσέλκυσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια ήταν εκείνο της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου.

Τη δεδομένη στιγμή το σύστημα των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena δεν δείχνει ότι υπάρχουν άλλα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια», δείγμα της μεγάλης δίψας μετά τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των play offs που έστειλε την ΑΕΚ στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας.