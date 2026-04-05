Τα νεύρα κυριάρχησαν στο φινάλε του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Με το τελευταίο σφύριγμα του Στίλερ και το γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε, η ένταση στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ κορυφώθηκε.

Οι κιτρινόμαυροι πανηγύριζαν τον θρίαμβό τους, ενώ ο Ρότα έτρεξε προς τον πάγκο της ομάδας του για να χαρεί τη νίκη μαζί τους. Οι Πειραιώτες ήταν απογοητευμένοι, με τα νεύρα στο κόκκινο, ο Ταρέμι αντέδρασε κι έκανε κίνηση προς τον Ρότα. Υπήρξε μεγάλη ένταση και σπρωξίματα, χωρίς να ξεφύγει η κατάσταση.

Συμπαίκτες του Ιρανού φορ έτρεξαν να τον ηρεμήσουν, ενώ το ίδιο επιχείρησε και ο Ντομαγκόι Βίντα.

