Μπενίτεθ: «Θέλαμε τη νίκη αλλά είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα λέγοντας ωστόσο πως η ομάδα του ήθελε τη νίκη.

Με ισοπαλία χωρίς γκολ (0-0) απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, ξεκίνησε τα φετινά Play Offs ο Παναθηναϊκός. Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας.

Αρχικά ο Ισπανός ανέφερε: «Πριν αρχίσουμε αυτή την συνέντευξη, θα ήθελα όπως έκανα και στην flash νωρίτερα να μεταφέρω την στήριξη την δική μου, του σταφ, των παικτών και όλου του οργανισμού προς το πρόσωπο του κυρίου Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά».

Για το τι του άρεσε και τι δεν του άρεσε στην εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά και το πού οφείλεται η σοβαρότερη ανασταλτική παρουσία της ομάδας σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ματς στην Τούμπα: «Μου άρεσε ο τρόπος που προσεγγίσαμε το ματς. Όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στο να πάρουμε αποτέλεσμα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο πλάνο, θέλαμε συνοχή και να είμαστε συμπαγείς ανασταλτικά. Επιθετικά θέλαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες περιόδους που είχαμε εμείς την κατοχή και καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε καλά την μπάλα αλλά και κάποιες αντεπιθέσεις που μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, θέλαμε τη νίκη. Αλλά είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και την εμφάνιση μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

Για το πόσο τον προβληματίζουν οι χαμένες ευκαιρίες σαν αυτή του Ζαρουρί σε τέτοια παιχνίδια και το πώς εξυπηρετεί τον Παναθηναϊκό για την συνέχεια των Play-Offs αυτός ο βαθμός: «Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση, από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στα Play-Offs η προσέγγισή μας ήταν να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στην κορυφή, αλλά θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, σήμερα χάσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, όχι μόνο αυτή του Ζαρουρί. Είχε βέβαια και ο αντίπαλος, το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο, το δείχνουν και τα στατιστικά, θα μπορούσε να κριθεί σε μια λεπτομέρεια. Αυτό για το οποίο είμαι ικανοποιημένος είναι το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, μετά από 2 δύσκολα παιχνίδια που είχε κάνει εδώ τις προηγούμενες φορές. Ήμασταν καλύτεροι και αμυντικά κι επιθετικά, διεκδικήσαμε τις πιθανότητές μας. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο γιατί δεν θέλουμε να κοιτάμε μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Χτίζουμε χαρακτήρα και νοοτροπία για να μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε έδρα και να διεκδικούμε μέχρι τέλους τη νίκη».

Για το πώς εξηγεί την πολύ καλή ανασταλτική παρουσία του Παναθηναϊκού: «Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν τον ίδιο προπονητή για χρόνια. Δουλεύουν έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Εμείς όταν ήρθαμε στον Παναθηναϊκό είχαμε 9 απόντες, σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να βελτιώσεις πολύ γρήγορα αυτό το σύνολο, οπότε το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχε κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές είναι κάτι που μπορούμε να πούμε και για εμάς. Θεωρώ ότι το “κλειδί” της καλή μας ανασταλτικής λειτουργίας πρέπει να το βρούμε στο ότι εμείς συνεχώς βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι και εξουδετερώνουμε τον αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ και στο μέλλον για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε».