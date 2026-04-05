Ένταση πριν τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Τα νεύρα σε ένα ντέρμπι είναι πάντα πολλά και πριν τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ υπήρξε ένταση.

Ο διαιτητής Στίλερ ζήτησε από τους παίκτες της ΑΕΚ να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είχαν καθυστερήσει και ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού Ντάρκο Κοβάτσεβιτς και ο τιμ μάνατζερ της Ένωσης Δημήτρης Ναλιτζής είχαν λογομαχία.

Ο Στίλερ επενέβη άμεσα, όπως και ο Καρεμπέ και έτσι το επεισόδιο έληξε άμεσα.

