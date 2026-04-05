Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ένταση στο ημίχρονο στη φυσούνα
Τα νεύρα σε ένα ντέρμπι είναι πάντα πολλά και πριν τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ υπήρξε ένταση.
Ο διαιτητής Στίλερ ζήτησε από τους παίκτες της ΑΕΚ να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είχαν καθυστερήσει και ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού Ντάρκο Κοβάτσεβιτς και ο τιμ μάνατζερ της Ένωσης Δημήτρης Ναλιτζής είχαν λογομαχία.
Ο Στίλερ επενέβη άμεσα, όπως και ο Καρεμπέ και έτσι το επεισόδιο έληξε άμεσα.
Δείτε φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.