ΠΑΕ Άρης: «Να χαίρεστε τους Κουμπαράκηδες…»

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε την οργή της για τη διαιτησία στη Λιβαδειά και προσωπικά στον Κουμπαράκη ο οποίος ήταν στο VAR.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης στάθηκε στην ακύρωση του γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ αλλά και στη φάση με πρωταγωνιστή τον Κωστή υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε αποβληθεί από το παιχνίδι. Σημειώνει επίσης ότι υπεύθυνοι για την όλη κατάσταση είναι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Λανουά και ο Βαλέρι. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι λέξεις «ντροπή» και «ξεφτίλα» έχουν χάσει πια τη σημασία τους…

Αυτό που ζήσαμε -και- σήμερα στη Λιβαδειά μας ξεπερνάει.

Δεν βρίσκουμε πια λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο για να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε. Είναι κατάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν είναι δυνατόν να ακυρώνεται το πρώτο γκολ του Γκαρέ για ένα… touch (ούτε στο μπάσκετ δεν θα δινόταν φάουλ) που έγινε στη δική μας άμυνα κι ενώ η φάση άλλαξε πόσες φορές!!!

Αν είναι δυνατόν να μην είδαν τη σκαριά του Κωστή στο 73’ και να του χαρίσουν τη δεύτερη κίτρινη!!!

Ο Κουμπαράκης πρέπει απόψε κιόλας να πάει σπίτι του. Να αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνος, πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.

Για τον Λανουά τα είπαμε. Αυτός με τον Βαλέρι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για όλα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει σε ομηρία γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι.

Να χαίρεστε τους Κουμπαράκηδες…».