Παπαδόπουλος: «Θα διαμαρτυρόμασταν αν μας ακύρωναν τέτοιο γκολ»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για τη φάση ακύρωσης του τέρματος του Μπενχαμίν Γκαρέ και εξήγησε γιατί έπαψε να ασχολείται με τη διαιτησία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Λεβαδειακού ρωτήθηκε για το επίπεδο διαιτησίας στον αγώνα της ομάδας του με τον Άρη. «Δεν σχολίασα τη διαιτησία αρκετές φορές στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Παλιότερα το έκανα και μου χαλούσε το μυαλό», είπε και συμπλήρωσε. «Εάν είχα εικόνα, θα σας έλεγα off the record τι ισχύει… Ο Κωστή βγήκε επειδή ήταν κουρασμένος. Είχε κράμπες. Θέλαμε να ψηλώσουμε και την ομάδα. Ο Άρης έβαλε ψηλά κορμιά. Για την πρώτη φάση ωστόσο, με το VAR, δεν είναι κάτι όμορφο. Και σε εμάς εάν γινόταν, σίγουρα θα διαμαρτυρόμασταν», είπε.

Σχετικά με το παιχνίδι επανέλαβε ότι… «στο πρώτο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη και ο αντίπαλος προηγήθηκε δίκαια. Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε στο δεύτερο και να κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Να παίζουμε ποδόσφαιρο, να βάλουμε τον αντίπαλο στο μισό του να αμύνεται. Αλλάξαμε πολλές φορές τη μπάλα στη φάση της ισοφάρισης. Ηταν ένα ματς που μπορούσαμε να το χάσουμε ή ακόμα και να το κερδίσουμε. Δεν ξέρω τί είναι δίκαιο στο ποδόσφαιρο και εν προκειμένω αυτό το αποτέλεσμα, βάσει της εικόνας των δύο ομάδων. Το μόνο θετικό είναι ότι κρατάμε τη διαφορά μετά από μία αγωνιστική. Δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα και να παίρνουμε αποτελέσματα».