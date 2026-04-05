Βόλος - ΟΦΗ: Τα γκολ των Λάμπρου και Φούντα για το 1-1
Στο 69' ο Βόλος πήρε κεφάλι στο σκορ απέναντι στον ΟΦΗ με τον Λάζαρο Λάμπρου, ενώ με τον ίδιο τρόπο, με κεφαλιά, ο ΟΦΗ ισοφάρισε με τον Φούντα.
Ο Λάμπρου έγραψε το 1-0 για τον Βόλο στο 69' απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. Ο Αμπάντα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Λάμπρου έκανε εντυπωσιακό άλμα, έπιασε καρφωτή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ για τους κυανέρυθρους.
Ο ΟΦΗ απάντησε στο 75' με έναν παρόμοιο τρόπο. Ο Νους σέντραρε και ο Φούντας με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια ισοφαρίζοντας σε 1-1.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.