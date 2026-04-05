Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta την γνώμη του για το αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Από την στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει σε ντέρμπι τόσους μήνες, συμπτωματικά η, όχι από το 2-0 επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στον α΄ γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, έχει μία επιλογή για το αποψινό πρώτο παιχνίδι του στα πλέϊ οφ, έτσι όπως το βλέπω εγώ: να κοιτάξει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλός, από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Χωρίς καμία έκπτωση.

Για παράδειγμα, είναι πολλά τα ντέρμπι στα οποία η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τρώει φάσεις μόλις στο πρώτο 10λεπτο των ντέρμπι, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο ΠΑΟΚ (στο 2-0 του Κυπέλλου) και ο Παναθηναϊκός (στο 1-0 του πρωταθλήματος) άνοιξα το σκορ στο Καραϊσκάκη με γκολ μόλις στο 7ο λεπτό! Ο μεν με μία κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο δε με ένα…αράουτ και με ένα καλό ένα-δύο. Έτσι απλά. Ούτε είναι τυχαίο ότι και ο ΠΑΟΚ (στο 0-0 του πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη) και η ΑΕΚ (στο 1-1 του πρωταθλήματος στη Φιλαδέλφεια) είχαν ευκαιρίες με τον Οζντόεφ και τον Ζίνι μόλις στο 3ο λεπτό και οι δύο να κάνουν γκολ μέσα από διαδικασία ενός φάουλ κι ενός κόρνερ, αλλά αστόχησαν. Ειδάλλως, πάλι θα ήταν 0-1 το σκορ και θα έτρεχε ο Ολυμπιακός…

Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπαίνουν με την συγκέντρωση που απαιτείται σε τέτοια μεγάλης σημασίας παιχνίδια. Κι έτσι μπορεί εύκολα να βρεθούν στη δύσκολη θέση να κυνηγάνε το σκορ, κάτι που δεν είναι και το καλύτερο πράγμα σε ένα ντέρμπι. Δύο φορές το έσωσαν, και ήταν μαγκιά τους, φέρνοντας ισοπαλίες 1-1 στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια, με γκολ του Ελ Κααμπί στο 92’ και πέναλτι του Ταρέμι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων αντίστοιχα. Πρέπει, όμως, να παραδεχθούμε ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν θα είναι και η πιο πιθανή σε όλα τα ντέρμπι.

Παρεμπιπτόντως, και με αφορμή την αναφορά στα τελευταία λεπτά: Η ΑΕΚ είναι η πιο απειλητική ομάδα του φετινού πρωταθλήματος στα τελευταία λεπτά. Στη Λεωφόρο κέρδισε στο 93’. Στο δε 0-0 στην Τούμπα είχε κεφαλιά στο δοκάρι στο 94’. Και στο 0-0 που είχε στο Χαριλάου, έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες μετά το 90ο λεπτό για να κάνει διπλό.

Θέλω να πω ότι παλεύει πολύ τα παιχνίδια της μέχρι να σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής. Όπως χρειάζεται συγκέντρωση στο μάξιμουμ ο Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό, το ίδιο χρειάζεται συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τόσους μήνες λέγαμε ότι δεν υπήρχε καθαρό μυαλό από την φθορά των εξαιρετικά απαιτητικών αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά Τσάμπιονς Λιγκ έχει να παίξει πλέον η ομάδα 40 μέρες. Και υπάρχουν και αλλαγές. Ας μπουν φρέσκα πόδια όταν έρθει η κόπωση, ώστε να μην δούμε πάλι έλλειψη καθαρού μυαλού.

Περιμένουν πολλοί ότι η ΑΕΚ θα χάσει απόψε από…συνήθεια, επειδή χάνει συνέχεια στο Καραϊσκάκη. όπως ήταν και στο 2-0 του Οκτωβρίου. Μακάρι! Αλλά δεν το πολυπιστεύω. Η ΑΕΚ πλέον είναι μία ομάδα αήττητη στο πρωτάθλημα από εκείνο το παιχνίδι, από το οποίο έχουν περάσει πάνω από πέντε μήνες. Είναι σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας. Πήγε και κέρδισε μέσα στη Φιορεντίνα. Έχει ψυχολογία με αυτά και με αυτά. Κι έχει ενισχυθεί με ένα καλό σκόρερ, τον Βάργκα.

Προσωπικά περιμένω μεγάλη μάχη. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πραγματικά καλός για να κερδίσει. Καλός σε διάρκεια, κι όχι μόνο στα πρώτα 30 λεπτά (όπως ήταν στην Τούμπα) η, μετά το 50’ (όπως ήταν στη Λεωφόρο) η, από το 15’ έως το 60’ (όπως ήταν στη Φιλαδέλφεια) η, μετά το 65’ (όπως ήταν τις προάλλες στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ). Πρέπει να βρει μία ισορροπία καλής απόδοσης επιτέλους σε ένα ντέρμπι-αν το κάνει, τότε πράγματι θα έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει

Για να το θέσω αλλιώς, στον Ολυμπιακό πρέπει να το δουν σαν ένα ματς Τσάμπιονς Λιγκ κι όχι σαν ένα ματς που «παίζουμε με την ΑΕΚ, που πάντα την κερδίζουμε». Η ΑΕΚ δεν είναι καμία φοβερή και τρομερή ομάδα, αλλά είναι ένας καλός αντίπαλος, δυσκολοκατάβλητος και με ικανούς σκόρερ. Έχω μάλιστα την αίσθηση ότι είναι στα μεγάλα παιχνίδια της πιο καλή εκτός έδρας, παρά εντός. Εντός έδρας έχασε από τον ΠΑΟΚ και θα έχανε κι από τον Ολυμπιακό αν είχαν μία στοιχειώδη ευστοχία οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ στις ευκαιρίες τους. Στην Τούμπα, αντιθέτως, στο 0-0, ήταν καλή. Όπως και στη Λεωφόρο, στο 3-2. Και στην Φλωρεντία. Στο 1-0. Και στην Ευρώπη, εντός έδρας έκανε γκέλες κι εκτός έδρας είχε καλά αποτελέσματα, τρεις ισοπαλίες στα προκριματικά του καλοκαιριού και τρία διπλά στα τρία της τελευταία παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι σε θέση μάχης. Μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει. Κι από εκεί και πέρα, αν εμφανίσει η ΑΕΚ τις γνωστές αδυναμίες της στο Καραϊσκάκη, να τις εκμεταλλευθεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Άσχετο: Γίνεται πολύς λόγος από κάποιους για τον διαιτητή Στίλερ, που θα σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Αντίθετα, δεν ακούγεται τίποτα για τον Πολωνό που θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ. Να δούμε μήπως μετά τα παιχνίδια αλλάξει το σκηνικό. Και ο πολύς λόγος να γινεται για τον Πολωνό…

Στα ντέρμπι του α΄ γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ο Ελ Κααμπί μπορεί να έχασε πολλές ευκαιρίες, και στη Λεωφόρο και στην Τούμπα και με την ΑΕΚ (!), αλλά τουλάχιστον ήταν εκεί. Ήταν μέσα στις φάσεις, πάντα επικίνδυνος, έστω κι άστοχος. Κι έβαλε δύο γκολ, ένα στον ΠΑΟ κι ένα (με πέναλτι) στην ΑΕΚ.

Στα ντέρμπι του β΄ γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Ελ Κααμπί ήταν σαν να μην έπαιζε κι αυτό έκανε τη διαφορά. Αν στα πλέϊ οφ δούμε τον κανονικό Ελ Κααμπί, θα δούμε πολύ πιθανόν και τον κανονικό Ολυμπιακό.

