Για πρώτη φορά στη διαδικασία των Playoffs, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του mini πρωταθλήματος και το Gazzetta θυμάται τις (εξαιρετικές) επιδόσεις των Πειραιωτών στην πρώτη παράσταση της διαδικασίας.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague μπήκε στην τελική ευθεία. Τα Playoffs για τις θέσεις 1-4 ξεκινούν και από εκεί θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής για αυτή τη σεζόν, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ και να ψάχνει τη νίκη ώστε να την προσπεράσει στη βαθμολογία αλλά και να έχει το προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Αυτή είναι η 7η πρεμιέρα των Πειραιωτών στο mini πρωτάθλημα και ο απολογισμός σε αυτό το διάστημα είναι κάτι παραπάνω από θετικός. Για την ακρίβεια, θα ήταν... τέλειος αν δεν υπήρχε η ήττα από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023/24 στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-3. Από εκεί και πέρα, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν μόνο νίκες (!).

Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκαν τα Playoffs ήταν επί κορωνοϊού, όταν ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην άδεια Τούμπα. Το γκολ του Ελ Αραμπί ήταν καθοριστικό για τη νίκη των Πειραιωτών στη Θεσσαλονίκη, με την κατάληξη να είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ακολούθησαν δύο πρεμιέρες κόντρα στον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν και ισάριθμα τρίποντα. Αρχικά με σκορ 1-0 χάρη στο τέρμα του Μασούρα και τη δεύτερη φορά με σκορ 2-1, όταν ο Ελ Αραμπί βρήκε τη... λύση στο 85' μετά την ισοφάριση του Ντιαγέ στο γκολ του Σισέ.

Τη σεζόν 2022/23, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στον Βόλο για την 1η αγωνιστική του mini πρωταθλήματος όπου και επικράτησε άνετα με 3-0 στο Πανθεσσαλικό για να ακολουθήσει η μοναδική «μελανή» πρεμιέρα κόντρα στο «τριφύλλι» στο Φάληρο. Η εκδίκηση όμως δεν άργησε να έρθει.

Έναν χρόνο μετά, η 1η αγωνιστική των Playoffs έχει ξανά το ντέρμπι-«αιωνίων» στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός κερδίζει με το ευρύ 4-2 τον Παναθηναϊκό και ξεκινάει τη διαδρομή του προς το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Συνοψίζοντας, ο Ολυμπιακός έχει χτίσει μία εξαιρετική παράδοση για την αφετηρία των Playoffs με συνολικά πέντε νίκες και μόλις μία ισοπαλία ανεξαρτήτου έδρας ή αν στο τέλος κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα ματς...

2019/20: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-1

2020/21: Ολυμπιακός-Άρης 1-0

2021/22: Ολυμπιακός-Άρης 2-1

2022/23: Βόλος-Ολυμπιακός 0-3

2023/24: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3

2024/25: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2