Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θόλωσε ξανά τα νερά ως προς τις όποιες δοκιμές έκανε πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ της Κυριακής.

Ο Βάσκος τεχνικός εφάρμοσε ως γνωστόν χειρισμό αλά Champions League κρατώντας τους παίκτες του εντός Ρέντη πριν τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Σε επίπεδο δοκιμών - εάν μπορούν να λογιστούν ως τέτοιες καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντα κρύβει επιμελώς τις τελικές προθέσεις του έστω και εάν κάνει δοκιμές μέσω ασκήσεων - υπήρξε και σχήμα με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί αλλά και διάταξη με Ταρέμι - Ελ Καμπί. Ως προς τα... φτερά της επίθεσης έχει δοκιμάσει κυρίως Ποντένσε και Ζέλσον.

Από την πλευρά της εκτίμησης ένα προσδοκώμενο σχήμα για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ από πλευράς Πειραιωτών θα είναι με Τζολάκη πορτέρε, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ & κέντρο με Γκαρθία και Έσε (με τον Αργεντίνο να δείξει μέρες τώρα πολύ καλά vibes ετοιμότητας ενόψει ΑΕΚ).

Πίσω από τον Ελ Καμπί ως ο επικρατέστερος φαίνεται να είναι ο Ταρέμι και για τα 2... φτερά οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε. Εναλλακτικές για κέντρο και για την θέση πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί φυσικά και υπάρχουν και είναι κυρίως αυτές των Μουζακίτη και Τσικίνιο. Υπενθυμίζουμε πώς επί των ξένων υπάρχουν επτά στην αποστολή και άρα θα κοπούν δύο.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού (ως προς την αποστολή) ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

Φορ: Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.