Μάνταλος: «Να βάλουμε τον δικό μας ρυθμό με τον Ολυμπιακό, είχα στο μυαλό μου να αποσυρθώ από την Εθνική»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος μίλησε για το ντέρμπι που έρχεται με τον Ολυμπιακό, για τα Play offs που ξεκινάνε, αλλά και για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εθνική Ελλάδας.

Στην Cosmote TV ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» μίλησε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο αρχηγός της ΑΕΚ αρχικά αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας και στη συνέχεια τόνισε πως η ΑΕΚ πρέπει να προσπαθήσει να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο στο Φάληρο, προσεγγίζοντας με νοοτροπία νικητή την αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέτρος Μάνταλος στην Cosmote TV:

Για το αν ήταν ιδιαίτερη για τον ίδιο αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, με δεδομένο ότι αποσύρθηκε από την Εθνική ομάδα:

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθιζα να λείπω κι εγώ τέτοιες μέρες. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και μου φάνηκε κάπως περίεργο. Νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνω αυτό που λένε ότι αυτό το διάστημα κάνει καλό στις ομάδες, γιατί σίγουρα γεμίζουν οι μπαταρίες, ξεφεύγει λίγο το μυαλό και ετοιμάζεσαι για τη συνέχεια».

Για το αν εύκολη ή δύσκολη απόφαση:

«Το είχα στο μυαλό μου έτσι. Είχα στο μυαλό μου το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, που έρχεται, ότι θα είναι η τελευταία μου διοργάνωση. Η τελευταία προσωπική μου ευκαιρία να αγωνιστώ σε μια διοργάνωση με την Εθνική. Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε. Είχα ειδοποιήσει μετά από λίγο καιρό τον προπονητή και τους υπεύθυνους, ότι είχα πάρει την απόφασή μου. Θέλω να πω, ότι ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου από πριν».

Για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, προκειμένου να πάρει τη νίκη:

«Η ομάδα πρέπει να μπει όπως σε κάθε παιχνίδι: να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, να βάλει τον δικό της ρυθμό. Τώρα το πού παίζουμε το πρώτο παιχνίδι, πού παίζουμε το τελευταίο, στο δικό μου μυαλό δεν έχει καμία σημασία. Θα παίξουμε παντού, θα παίξουμε και με τους τρεις και εντός έδρας και εκτός έδρας. Ξεκινάμε στο «Καραϊσκάκη» και ο στόχος της ομάδας είναι να πάει να πάρει τους τρεις βαθμούς για να μπει με το δεξί στα play offs».

Για τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η ΑΕΚ και το ποια είναι τα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού:

«Νομίζω ότι έχουμε δείξει πως αυτή η ομάδα θέλει να κερδίζει όπου κι αν παίζει. Τον Ολυμπιακό τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι είναι μια καλή ομάδα, ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Εγώ ξεχωρίζω τα άκρα. Τα άκρα του Ολυμπιακού είναι η δύναμή του».

Για το αν σκέφτονται τη βαθμολογική διαφορά δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ:

«Αυτό που εμείς έχουμε κατά νου, είναι ότι έχουμε μπροστά μας έξι παιχνίδια. Έξι παιχνίδια, στα οποία θέλουμε να μαζέψουμε τους περισσότερους βαθμούς».

