Ο ΠΑΟΚ Κ19 στο πλαίσιο της εξ αναβολής 14ης αγωνιστικής ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Ατρόμητο και είδε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος διέλυσε 7-1 τον Βόλο να μειώνει τη διαφορά στους 8 βαθμούς, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η ΑΕΚ ήρθε επίσης ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Άρη, ο οποίος προκρίθηκε πρόσφατα στον τελικό του Κυπέλλου και θ' αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-1

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Έπειτα από εννιά συνεχόμενες νίκες, η Κ19 άφησε βαθμούς στην Αθήνα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ατρόμητο, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 53 βαθμούς σε 21 ματς και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός παίζουν την Κυριακή (19.04) στη Νέα Μεσημβρία, με άλλα τέσσερα παιχνίδια να υπολείπονται για τη στέψη του πρωταθλητή. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 34' με έμμεσο φάουλ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με τρία δοκάρια και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 64' με τον Γκιόκα. Δημιούργησε ευκαιρίες και μετά την ισοφάριση της ομάδα μας, μα δεν κατάφερε τελικά να φύγει με το «διπλό».

Ατρόμητος: Κατσαράς, Κοπανίδης, Δουκάκης, Τσαγδής, Φρέρης, Μάνδαλος, Διαμαντάκος, Κώτσης, Μαρνέζος, Χότζα

Αλλαγές: Σαρηγιάννης, Λειβαδάρος, Γκόλφης, Κότσι.

ΠΑΟΚ: Μαλιγίν, Κυριαζίδης, Βυρσωκινός (57′ Ντούνγκα), Αυγητίδης, Αβράμπος, Κάνιος (76′ Ελευθεριάδης), Αρετής, Γκιόκα, Παπαδημητρίου (57′ Γραββάνης), Τουρσουνίδης (80′ Κρομμύδας), Στύλος (57′ Παπανικόπουλος).

Παναθηναϊκός - Βόλος 7-1

Η αναφορά του τριφυλλιού: «Σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της Super League K19, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εντός έδρας του Βόλου με 7-1. Τα γκολ του Τριφυλλιού σημείωσαν οι Τερζής (2), Μπόκος, Ιωάννου, Τρίκατζης, Σώκος και Κάουα Μπόσκο.

Οι Πράσινοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από το πρώτο κιόλας λεπτό και δημιούργησαν συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις. Στο 30ό λεπτό, ο Τερζής με όμορφο πλασέ έκανε το 1-0. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, έπειτα από πάσα του Ιωάννου, ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 2-0 με διπλή προσπάθεια. Το Τριφύλλι πέτυχε ακόμη δύο γκολ μέχρι την ανάπαυλα. Στο 40ό λεπτό, ύστερα από ωραία ενέργεια και πάσα του Ιωάννου, ο Μπόκος σημείωσε το 3-0, ενώ στο 46ό λεπτό ο Ιωάννου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με υπέροχο σουτ στο «παραθυράκι».

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει ακόμη τρία τέρματα. Στο 49ό λεπτό, ο Καρούζος γύρισε την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι και ο Τρίκατζης έκανε το 5-0. Στο 57ό λεπτό, ο Σώκος με ωραία κεφαλιά πέτυχε το 6-0, έπειτα από σέντρα του Ζέκα, ενώ στο 72ό λεπτό ο Κάουα Μπόσκο διαμόρφωσε το 7-0 μετά από ασίστ του Τερζή. Ο Βόλος μείωσε στο 82ο λεπτό με τον Παπαδημητρίου, που διαμόρφωσε το τελικό 7-1.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Λάβδας (60’ Ανδριώτης), Καρούζος, Θεοχάρης (60’ Ρεμούνδος), Ζέκα (60’ Μπαζούκης), Ιωάννου (46’ Τρίκατζης), Μπόκος, Τερζής, Σώκος (60’ Κάουα Μπόσκο).

Βόλος: Κουτούκας, Αλεξιάδης, Κρομμύδας, Σπηλιωτόπουλος, Θωμαΐδης, Χίλα, Δάσκαλος, Τσερεβελάκης, Παπαδημητρίου, Παπαστεργίου, Αϊντινάι».

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 1-1

Οι Αγρινιώτες έγραψαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους: «Η ομάδα Κ19 του Παναιτωλικού ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη της ΑΕΚ στο Emileon για το πρωτάθλημα υποδομής της Super League. Μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και έχασε δύο ευκαιρίες με τον Αλμπάνη, πριν το 27’ όταν ο Σπούδας βρήκε τον Γκορόγια και αυτός με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0. Στο 43’ ο σκόρερ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ μετά από σέντρα του Καρκαμάνη. Στο β’ ημίχρονο η ΑΕΚ δημιούργησε φάσεις και ισοφάρισε στο 53’. Αλμπάνης, Γερνάς, Φερεκίδης έχασαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ προς το τέλος της αναμέτρησης.

Παναιτωλικός: Σπούδας, Καρκαμάνης, Τσεκούρας (60′ Χότζα), Λαζαρίδης, Ασημακούλας, Φερεκίδης, Γκοτζάι (λ.τ. 46′ Παυλίδης), Βασιλείου (86′ Ξανθόπουλος), Γκορόγιας (81′ Τοζίδης), Αλμπάνης, Γερνάς.

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Χριστακόπουλος, Σαμουργασίδης (81′ Καπάτος) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Παλαιολόγου, Λούπας (60′ Τζαμαλής) Γκολφίνος (75′ Πόριαζης) Ζουριδάκης (81′ Βλιώρας) Ζούλιας (75′ Θωμάκος).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 28 Μαρτίου

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 2-0



Σάββατο 04 Απριλίου

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-1

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 1-1

Κηφισά - Αστέρας Aktor 1-1

Παναθηναϊκός - Βόλος 7-1

Κυριακή 05 Απριλίου

Άρης - Ολυμπιακός 12:00

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 12:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 53

2. Παναθηναϊκός 45

3. ΑΕΚ 42

4. Ολυμπιακός 41

5. Ατρόμητος 40

6. Aστέρας Aktor 36

7. Άρης 28

8. Παναιτωλικός 26

9. Βόλος 25

10. ΟΦΗ 23

11. Λεβαδειακός 14

12. Πανσερραϊκός 13

13. Κηφισιά 11

14. ΑΕΛ Novibet 6